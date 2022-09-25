Морозы и снега на Юге Украины

Первый снег в южных областях обещают во второй половине октября. Зимняя погода посетит эту часть Украины 19 октября.

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В Одессе температура воздуха упадет очень резко. С +15 градусов она опустится до +6, а затем – до +1 градуса. 20 октября столбики термометров ночью покажут 0 градусов, а со временем опустятся ниже этой отметки.

Снег с дождем обещают 19–21 октября, а также 25 октября.

В Запорожье снежный период задержится дольше. Там также ударят первые морозы – ночью температура опустится до -5 градусов. В то же время с 1 ноября погода станет еще холоднее, а снега – еще больше.

Будут ли снега в других регионах

На Западе, Востоке и Центре Украины также обещают снег. Однако во Львове много его не выпадет. Небольшие осадки возможны только 21 и 22 октября. Поскольку мороза не будет, снег на поверхности не задержится.

В Киеве первый снег обещают 21 – 24 октября. В начале ноября в столице похолодает.