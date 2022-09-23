Коли чекати на потепління

23 вересня стовпчики термометрів на Півдні України показуватимуть +14...+17 градусів. 24 вересня повітря прогріється на 2 – 3 градуси.

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Уже 27 вересня небо на Півдні проясніє, а дощ перестане падати. У Херсоні температура повітря прогріється до +23...+25 градусів. У Криму на Миколаєві – на 1 градус менше.

Потепліє й на Сході України. Там стовпчики термометрів покажуть +22 градуси.

У Києві після +11 градусів люди зможуть порадіти +22 градусам. Однак, попри те, що повітря стане значно теплішим, дощі нікуди не дінуться.

Додамо, що мешканці західних областей потепління не відчують. Зате 24 вересня вони зможуть насолодитися ясним та сонячним небом. Щоправда, осіннє сонце вже не грітиме, як влітку.

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Яку погоду обіцяють у жовтні

Народний синоптик Володимир Деркач розповів, що на початку жовтня в Україні очікуються опади. Однак дощовий період не затримається. Ближче до середини місяця нарешті завітає бабине літо.

Після 14 жовтня в Україну почне надходити холодне повітря, однак морозів ще не буде.