Наразі видимість у високогір'ї обмежена. Про це повідомив гірський рятувальник Василь Фіцак.

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У Карпатах негода

За словами Фіцака, снігові перемети місцями досягають 80 сантиметрів. Також зафіксовано снігові зсуви на північно-східних схилах. Рятувальник закликав утриматись від виходів у високогір'я найближчі дні.



Зафіксовано снігові зсуви / фото Василь Фіцак

Станом на ранок 22 вересня на горі Піп Іван Чорногірській хмарно, видимість обмежена до 40 метрів та йде сніг. Вітер західний до 7 – 8 метрів за секунду. Температура повітря становить -3 градуси.



На горі Піп Іван Чорногірській хмарно / фото Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Нагадаємо, що 18 вересня на вершині гори у Карпатах випав перший сніг.

До речі, погода в Україні 22 вересня буде прохолодною та дощовою. Найпрохолодніше буде на Заході. Опади прогнозують на Заході, у Центрі та Півночі.

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