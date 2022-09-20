Наразі на високогір'ї морозна температура повітря. Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
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Як зараз виглядає високогір'я Карпат
Станом на 8:20 20 вересня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, а видимість обмежена. Вітер південно-східній до 4 – 6 метрів за секунду.
Температура повітря становить -3 градуси.
Як нині виглядає високогір'я Карпат / фото Чорногірський пошуково-рятувальний пост
У ДСНС України попросили утриматися від походів, бо там наразі небезпечно через складні погодні умови.
Що відбувається на горі Піп Іван: дивіться відео
Нагадаємо, що з 21 вересня у більшості областей України переважатиме поле зниженого тиску. А 22 вересня у західних, північних, місцями центральних областях будуть дощі. На високогір'ї Карпат очікується невеликий дощ з мокрим снігом.
23 вересня у західних, східних, а вдень у північних та центральних областях також прогнозують дощі.
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