Наразі на високогір'ї морозна температура повітря. Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

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Як зараз виглядає високогір'я Карпат

Станом на 8:20 20 вересня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, а видимість обмежена. Вітер південно-східній до 4 – 6 метрів за секунду.

Температура повітря становить -3 градуси.



Як нині виглядає високогір'я Карпат / фото Чорногірський пошуково-рятувальний пост

У ДСНС України попросили утриматися від походів, бо там наразі небезпечно через складні погодні умови.

Що відбувається на горі Піп Іван: дивіться відео

Нагадаємо, що з 21 вересня у більшості областей України переважатиме поле зниженого тиску. А 22 вересня у західних, північних, місцями центральних областях будуть дощі. На високогір'ї Карпат очікується невеликий дощ з мокрим снігом.

23 вересня у західних, східних, а вдень у північних та центральних областях також прогнозують дощі.

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