В настоящее время на высокогорье морозная температура воздуха. Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

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Как сейчас выглядит высокогорье Карпат

По состоянию на 8:20 20 сентября на горе Поп Иван Черногорский облачно, а видимость ограничена. Ветер юго-восточный до 4-6 метров в секунду.

Температура воздуха составляет -3 градуса.



Как сейчас выглядит высокогорье Карпат / фото Черногорский поисково-спасательный пост

В ГСЧС Украины попросили воздержаться от походов, потому что там пока опасно из-за сложных погодных условий.

Что происходит на горе Поп Иван: смотрите видео

Напомним, что с 21 сентября в большинстве областей Украины будет преобладать поле пониженного давления. А 22 сентября в западных, северных, местами центральных областях будут дожди. На высокогорье Карпат ожидается дождь с мокрым снегом.

23 сентября в западных, восточных, а днем в северных и центральных областях прогнозируют дожди.

В Украине выпал первый снег: смотрите видео