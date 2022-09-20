З 21 вересня у більшості областей України переважатиме поле зниженого тиску. Через це слід очікувати на дощі різної інтенсивності.

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Яку погоду принесе антициклон

З другої половини тижня наближається антициклон із заходу, відповідно тенденція до зменшення кількості опадів. Проте на сході очікуємо новий циклон, який принесе дощову погоду,

– розповіли в Укргідрометцентрі.

21 вересня температура повітря вночі опуститься до +4...+9 градусів, а у південній частині – до +7...+12 градусів. Вдень стовпчики термометрів в Україні коливатимуться у межах +9...+14 градусів. Водночас на Півдні та Сході буде трошки тепліше – +16...+21 градусів.

22 вересня у західних, північних, місцями центральних областях прогнозують дощі. На Сході невеликі опади можливі вночі.

На високогір'ї Карпат очікується невеликий дощ з мокрим снігом. Температура повітря вночі та вдень становитиме 0...+5 градусів.

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23 вересня у західних, східних, а вдень ще в північних та центральних областях знову дощитиме. Уночі температура опуститься до +2...+8 градусів. Крім того, на поверхні ґрунту можливі заморозки. Максимально повітря вдень прогріється до +9...+15 градусів, а на Півдні та Сході – до 18 градусів.