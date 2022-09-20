С 21 сентября в большинстве областей Украины будет преобладать поле пониженного давления. Поэтому следует ожидать дождей разной интенсивности.

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Какую погоду принесет антициклон

Со второй половины недели приближается антициклон с запада, соответственно, тенденция к уменьшению количества осадков. Однако на востоке ожидаем новый циклон, который принесет дождливую погоду,

– рассказали в Укргидрометцентре.

21 сентября температура воздуха ночью опустится до +4…+9 градусов, а в южной части – до +7…+12 градусов. Днем столбики термометров в Украине будут колебаться в пределах +9...+14 градусов. В то же время на Юге и Востоке будет немного теплее – +16...+21 градус.

22 сентября в западных, северных, местами центральных областях прогнозируют дожди. На востоке небольшие осадки возможны ночью.

На высокогорье Карпат ожидается дождь с мокрым снегом. Температура воздуха ночью и днем будет 0...+5 градусов.

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23 сентября в западных, восточных, а днем еще в северных и центральных областях снова будет дождь. Ночью температура опустится до +2…+8 градусов. Кроме того, на поверхности почвы возможны заморозки. Максимально воздух днем прогреется до +9…+15 градусов, а на Юге и Востоке – до 18 градусов.