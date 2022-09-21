Опади прогнозують на Заході, у Центрі та Півночі нашої держави. Тим часом на Сході та Півдні буде хмарно з проясненням.
Зауважте Погода лютуватиме: Україну накриє антициклон з заморозками, мокрим снігом і дощем
Найпрохолодніше буде на Заході. Там температура повітря прогріється лише до +12...+14 градусів. Найтепліше – на Півдні, Сході та у Криму. Там прогнозують +16...+18 градусів.
У Києві обіцяють +12...+14 градусів. Киянам рекомендують не виходити з дому без парасольок: українську столицю накриють дощі.
Якою буде погода у містах України 22 вересня
Ужгород – +12...+14
Львів – +12...+14
Івано-Франківськ – +12...+14
Тернопіль – +12...+14
Чернівці – +12...+14
Хмельницький – +12...+14
Луцьк – +12...+14
Рівне – +12...+14
Житомир – +12...+14
Вінниця – +13...+15
Одеса – +16...+18
Миколаїв – +16...+18
Херсон – +16...+18
Сімферополь – +16...+18
Кропивницький – +14...+16
Черкаси – +13...+15
Чернігів – +12...+14
Суми – +12...+14
Полтава – +16...+18
Дніпро – +15...+17
Запоріжжя – +16...+18
Донецьк – +16...+18
Луганськ – +16...+18
Харків – +16...+18
Київ – +12...+14
Прогноз погоди на 21 вересня / Фото Укргідрометцентру