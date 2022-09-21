Опади прогнозують на Заході, у Центрі та Півночі нашої держави. Тим часом на Сході та Півдні буде хмарно з проясненням.

Зауважте Погода лютуватиме: Україну накриє антициклон з заморозками, мокрим снігом і дощем

Найпрохолодніше буде на Заході. Там температура повітря прогріється лише до +12...+14 градусів. Найтепліше – на Півдні, Сході та у Криму. Там прогнозують +16...+18 градусів.

У Києві обіцяють +12...+14 градусів. Киянам рекомендують не виходити з дому без парасольок: українську столицю накриють дощі.

Якою буде погода у містах України 22 вересня

Ужгород – +12...+14

Львів – +12...+14

Івано-Франківськ – +12...+14

Тернопіль – +12...+14

Чернівці – +12...+14

Хмельницький – +12...+14

Луцьк – +12...+14

Рівне – +12...+14

Житомир – +12...+14

Вінниця – +13...+15

Одеса – +16...+18

Миколаїв – +16...+18

Херсон – +16...+18

Сімферополь – +16...+18

Кропивницький – +14...+16

Черкаси – +13...+15

Чернігів – +12...+14

Суми – +12...+14

Полтава – +16...+18

Дніпро – +15...+17

Запоріжжя – +16...+18

Донецьк – +16...+18

Луганськ – +16...+18

Харків – +16...+18

Київ – +12...+14



Прогноз погоди на 21 вересня / Фото Укргідрометцентру