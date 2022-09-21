Осадки прогнозируют на Западе, в Центре и на Севере нашего государства. Тем временем на Востоке и Юге будет облачно с прояснением.

Заметьте Погода будет свирепствовать: Украину накроет антициклон с заморозками, мокрым снегом и дождем

Холоднее всего будет на Западе. Там температура воздуха прогреется лишь до +12...+14 градусов. Теплее всего – на Юге, Востоке и в Крыму. Там прогнозируют +16...+18 градусов.

В Киеве обещают +12...+14 градусов. Киевлянам рекомендуют не выходить из дома без зонтов: украинскую столицу накроют дожди.

Какой будет погода в городах Украины 22 сентября

Ужгород – +12...+14

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +12...+14

Черновцы – +12...+14

Хмельницкий – +12...+14

Луцк – +12...+14

Ровно – +12...+14

Житомир – +12...+14

Винница – +13...+15

Одесса – +16...+18

Николаев – +16...+18

Херсон – +16...+18

Симферополь – +16...+18

Кропивницкий – +14...+16

Черкассы – +13...+15

Чернигов – +12...+14

Сумы – +12...+14

Полтава – +16...+18

Днепр – +15...+17

Запорожье – +16...+18

Донецк – +16...+18

Луганск – +16...+18

Харьков – +16...+18

Киев – +12...+14



Прогноз погоды на 22 сентября / Фото Укргидрометцентра