У яку область завітає літня погода

Таку спекотну погоду синоптики обіцяють у Херсоні 30 вересня. Однак в обід у цей день може трошки дощити.

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Повітря у Херсоні почне прогріватися з 25 вересня. Поступово з +20 градусів стовпчики термометрів підіймуться до +30 градусів. На позначці +27 градусів вони затримаються на два дні – 28 та 29 вересня.

З 1 жовтня тепло на трохи затримається у Херсоні, однак вже з 5 жовтня прийде серйозне похолодання. Синоптики розповіли, що температура опуститься до +11 градусів.

Зверніть увагу! У Криму буде ще тепліше – +31 градус. Спекотна погода там триватиме з 23 вересня по 2 жовтня. Після того синоптики обіцяють похолодання.

Яка буде погода на решті території

У інших південних областях такого потужного потепління не прогнозують. В Одесі вересень закінчиться на позначці +22 градуси. У Миколаєві повітря почне прогріватися з 25 вересня, а в останній день місяця термометри покажуть +29 градусів.

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На Сході України погода теж буде теплою. У Луганську повітря максимально прогріється до +27 градусів, а в Харкові – до 25 градусів.

У західні області України значне потепління не завітає. Максимальна температура повітря становитиме +21 градус. Водночас у центральних областях вересень завершиться дощами.