У високогір'ї Карпат вже випав сніг. Доки українці повертають у щоденний гардероб теплі речі, природа готує сюрприз.

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Наприкінці вересня в Україну знову потепліє. Тоді люди зможуть нарешті насолодитися справді золотою осінню.

У яких містах прогнозують потепління

Вже з 27 вересня у Києві розпочнеться потепління. Спершу температура повітря прогріється до +17 градусів. Піком осіннього тепла стануть 28 – 30 вересня. Тоді прогнозують +20...+22 градусів.

До Львова осіннє тепло завітає 29 вересня. Того дня синоптики обіцяють у місті Лева +20 градусів тепла.

У Дніпро тепло повернеться на цілий тиждень. Вже 26 вересня температура повітря прогріється до +22 градусів, а далі – тільки теплішатиме. За даними синоптиків, 30 вересня у Дніпрі варто очікувати +30 градусів.

В Одесі від 22 до 26 вересня прогнозують +22…+23 градуси.

До Харкова потепління завітає 27 вересня. Тоді прогнозують +22 градуси. Піком потепління буде 30 вересня. Температура повітря прогріється до +24 градусів.

У тимчасово окупованому Сімферополі найтеплішим буде 1 жовтня. Тоді температура повітря прогріється до +28 градусів.

Якою буде погода у жовтні

Синоптик розповів, що на початку жовтня в Україні буде тепла та сонячна погода. Нарешті запанує бабине літо. Насолодитися ним українці зможуть до 14 жовтня. Тоді в Україну почне поступово заходити холодне повітря.