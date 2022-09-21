В высокогорье Карпат уже выпал снег. Пока украинцы возвращают в ежедневный гардероб теплые вещи, природа готовит сюрприз.

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В конце сентября в Украине снова потеплеет. Тогда люди смогут наконец-то насладиться действительно золотой осенью.

В каких городах прогнозируют потепление

С 27 сентября в Киеве начнется потепление. Сначала температура воздуха прогреется до +17 градусов. Пиком осеннего тепла станут 28 – 30 сентября. Тогда прогнозируют +20...+22 градуса.

Во Львов осеннее тепло придет 29 сентября. В этот день синоптики обещают в городе Льва +20 градусов тепла.

В Днепр тепло вернется на неделе. Уже 26 сентября температура воздуха прогреется до +22 градусов, а дальше будет только теплеть. По данным синоптиков, 30 сентября в Днепре следует ожидать +30 градусов.

В Одессе с 22 по 26 сентября прогнозируют +22…+23 градуса.

Харьков потепление приедет 27 сентября. Тогда прогнозируют +22 градуса. Пиком потепление будет 30 сентября. Температура воздуха прогреется до +24 градусов.

Во временно оккупированном Симферополе самым теплым будет 1 октября. Тогда температура воздуха прогреется до +28 градусов.

Какая будет погода в октябре

Синоптик рассказал, что в начале октября в Украине будет теплая и солнечная погода. Наконец воцарится бабье лето. Насладиться им украинцы смогут до 14 октября. Тогда в Украину начнет постепенно заходить холодный воздух.