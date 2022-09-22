Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Там зазначили, що густий туман накриє Київ за лічені години. Розповідаємо, як довго потрібно бути обережнішими у столиці.

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Видимість у місті буде обмеженою

Як зазначають синоптики, видимість складатиме 200 – 500 метрів. А це означає, що на дорогах слід бути максимально обережними як водіям, так і пішоходам.

Останнім цього дня не бажано виходити з дому без світловідбивальних елементів на одязі. Також не слід віддавати перевагу надто темному одягу. Його водії можуть не побачити через погані погодні умови.

За прогнозами синоптиків, туман у Києві зберігатиметься до кінця доби 22 вересня. Сама ситуація оцінюється так: І рівень небезпечності, жовтий.

Жовтий рівень небезпечності означає, що існує потенційна загроза для:

населення;

інфраструктури;

довкілля.

Крім того, ці умови можуть негативно вплинути на роботу підприємств енергетики, комунальників. Стати причиною порушення або припинення руху транспорту.

Нагадаємо, що за лічені дні українцям потрібно буде дотримуватися ще одного правила. Стосується воно дорожнього руху в нашій державі.

З 1 жовтня вмикаємо ходові вогні

Відповідна умова прописана у пункті 98 Правил дорожнього руху. Він передбачає, що з 1 жовтня по 1 травня водії транспортних засобів за межами населених пунктів повинні вмикати денні ходові вогні. Якщо ж вони відсутні, то слід використовувати ближнє світло.

Нагадуємо, що в темну пору доби та в тунелях слід також вмикати світло. І тут немає значення, наскільки добре освітлена місцевість, якою ви пересуваєтеся. Дотримання цього правила дозволить уникнути ДТП.

Які фари вмикати:

на механічних транспортних засобах – ближнього (дальнього світла);

на мопедах, велосипедах, возах або санях – фари або ліхтарі;

на причепах або транспортних засобах, які буксирують – габаритні фари.

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