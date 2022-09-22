Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Там отметили, что густой туман накроет Киев в считанные часы. Рассказываем, как долго нужно быть осторожнее в столице.

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Видимость в городе будет ограниченной

Как отмечают синоптики, видимость составит 200 – 500 метров. А это значит, что на дорогах следует быть максимально аккуратными как водителям, так и пешеходам.

Последним в этот день не желательно выходить из дома без светоотражающих элементов на одежде. Также не следует отдавать предпочтение слишком темной одежде. Ее водители могут не увидеть из-за плохих погодных условий.

По прогнозам синоптиков, туман в Киеве будет сохраняться до конца суток 22 сентября. Сама ситуация оценивается следующим образом: І уровень опасности, желтый.

Желтый уровень опасности означает, что существует потенциальная угроза для:

население;

инфраструктуры;

окружающей среды.

Кроме того, эти условия могут негативно отразиться на работе предприятий энергетики, коммунальщиков. Стать причиной нарушения или прекращения движения транспорта.

Напомним, что за считанные дни украинцам нужно будет соблюдать еще одно правило. Касается оно дорожного движения в нашем государстве.

С 1 октября включаем ходовые огни

Соответствующее условие прописано в пункте 98 ПДД. Он предусматривает, что с 1 октября по 1 мая водители транспортных средств вне населенных пунктов должны включать дневные ходовые огни. Если они отсутствуют, то следует использовать ближний свет.

Напоминаем, что в темное время суток и в туннелях следует также включать свет. И здесь не имеет значения, насколько хорошо освещена местность, по которой вы передвигаетесь. Соблюдение этого правила позволит избежать ДТП.

Какие фары включать:

на механических транспортных средствах – ближнего (дальнего света);

на мопедах, велосипедах, повозках или санях – фары или фонари;

на буксирующих прицепах или транспортных средствах – габаритные фары.

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