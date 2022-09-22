В какую область придет летняя погода

Такую жаркую погоду обещают синоптики в Херсоне 30 сентября. Однако в обед в этот день может немного дождить.

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Воздух в Херсоне начнет прогреваться с 25 сентября. Постепенно с +20 градусов столбики термометров поднимутся до +30 градусов. На отметке +27 градусов они задержатся на два дня – 28 и 29 сентября.

С 1 октября тепло немного задержится в Херсоне, однако уже с 5 октября придет серьезное похолодание. Синоптики рассказали, что температура опустится до +11 градусов.

Обратите внимание! В Крыму будет еще теплее – +31 градус. Жаркая погода там продлится с 23 сентября по 2 октября. После этого синоптики обещают похолодание.

Какая будет погода на остальной территории

В других южных областях столь мощного потепления не прогнозируют. В Одессе сентябрь закончится на отметке +22 градуса. В Николаеве воздух начнет прогреваться с 25 сентября, а в последний день месяца термометры покажут +29 градусов.

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На Востоке Украины погода тоже будет теплой. В Луганске воздух максимально прогреется до +27 градусов, а в Харькове – до 25 градусов.

В западные области Украины значительное потепление не посетит. Максимальная температура воздуха будет составлять +21 градус. В центральных областях сентябрь завершится дождями.