Відповідну інформацію повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький. За його даними, негода пронеслась у місті Буринь, що на Сумщині.

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Негода наробила лиха на Сумщині

Зруйновані будинки і зірвані дахи. Чимало руйнувань у домогосподарствах, повалені дерева. Частина громади лишилася без електроенергії,

– повідомив Живицький.

За його даними, станом на 18:54 18 вересня рятувальники діставали людей з-під завалів. Орієнтовно о 20 годині 18 вересня 8 людей поранені та одна загинула. Зокрема,:

двоє людей з травмами середньої тяжкості у місцевій лікарні;

одна жінка з переломом руки – у Сумах;

2-місячна дитина без свідомості у стані контузії – у Конотопській центральній районній лікарні;

Ще чотирьом людям з легкими травмами надали медичну допомогу без госпіталізації.

Внаслідок стихійного лиха одна людина загинула, на неї впала стіна,

– повідомив Живицький.

20 будинків без даху, з них евакуюють людей

Очільник Сумської ОВА пояснив, що станом на 18:50 18 вересня :

в Бурині без даху залишились орієнтовно 20 приватних будинків. Деякі – сильно зруйновані;

пошкоджена заправка та інші нежитлові приміщення у громаді;

на місці працювали аварійні бригади енергетиків.

Служби накривають пошкоджені будинки шифером та плівкою з матеріальних резервів.

Негода пошкодила будинки на Сумщині / Фото Дмитра Живицького

Багато людей залишились без світла

Очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що негода:

пошкодила автомобілі та лінію електропередач;

у електропідстанцію влучила блискавка;

чотири лінії по 110 кіловольт знеструмлені.

Близько 10 тисяч абонентів у Бурині та частині Буринської громади лишились без електроенергії та зв'язку,

– повідомив глава ОВА.

Він додав, що роботи ведуться та запевнив, що протягом кількох годин більшість абонентів буде підключена.

Через негоду затримуються потяги

Укрзалізниця повідомила, що через негоду та буревій на Сумщині пошкоджено інфраструктуру на дільниці Конотоп – Ворожба.

Станом на 18:45 18 вересня енергетики та колійники вже все ремонтують, проте затримаються поїзди:

№780 Київ — Суми;

№6305 Ворожба — Конотоп.

Окрім них, можливі затримки поїздів, які ще мають відправитися в рейс 18 вересня:

№805 Харків — Конотоп;

№6306 Бахмач — Ворожба.

У компанії попросили людей стежити за оголошеннями на вокзалах та станціях.

Варто пригадати, що 18 вересня синоптики прогнозували дощі та сильний вітер. Тож, в цей же день потужна злива накрила Івано-Франківськ. Там негода повалила дерева, а через велику кількість опадів підтопленим був житловий сектор.

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