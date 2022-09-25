У цьому переконаний народний синоптик Стас Щедрін. Він зауважив, що ще трохи доведеться миритися з дощовою та прохолодною погодою. А вже після неї можна буде насолоджуватися теплими осінніми днями.

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Якою буде погода найближчими днями

За прогнозами Щедріна, у більшості областей України не спостерігатимуть суттєвих змін у погоді до кінця третьої декади вересня. Так, до 28 – 29 вересня на Заході, Півночі та в Центрі буде досить прохолодно, а також падатимуть дощі. Натомість на Сході та Півдні опади якщо і будуть, то в невеликій кількості.

Одягатися тепло буде потрібно мешканцям Заходу, Півночі та Центру з 22 до 28 вересня включно. Температура в цих регіонах коливатиметься у межах від 5 до 12 градусів тепла вночі. Вдень же повітря трішки прогріватиметься, але на спеку розраховувати не варто. Якщо ж ви виберетеся до Карпат, то там температура повітря може сягати і -2 градусів уночі та 13 – 19 градусів тепла удень. На Сході та Півдні все ж буде тепліше. Вночі синоптик прогнозує від 9 до 15 градусів тепла, а вдень – від 18 до 25.

Тепло буде усього кілька днів

А от саме потепління віщують на 29 – 30 вересня. Тоді і опадів буде значно менше, і повітря прогріватиметься більше.

Але є й добрі новини. Наприкінці вересня в Україну прийде потепління, а опадів стане набагато менше,

– додав Щедрін.

Нагадаємо, що метеорологи прогнозують, що до кінця вересня на Заході ледь не щодня дощитиме. Згідно з даними синоптиків, єдиний сухий день в регіоні – 25 вересня. Після цього слід очікувати на опади.

Слід також зауважити, що температура повітря прогріватиметься максимум до 18 градусів удень. Зливи можуть застати вас і вдень, і вночі. А швидкість вітру, який посилиться 28 вересня, коливатиметься у межах від 7 до 12 метрів на секунду.

Тож рекомендуємо наразі не відкладати парасолі та теплий одяг. Погода надзвичайно мінлива, тож упродовж дня ви можете і змокнути, і зіпріти, і ще й змерзнути добряче.

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