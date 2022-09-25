В этом убежден народный синоптик Стас Щедрин. Он отметил, что еще немного придется мириться с дождливой и прохладной погодой. А уже после нее можно будет наслаждаться тёплыми осенними днями.

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Какая будет погода в ближайшие дни

По прогнозам Щедрина, в большинстве областей Украины не будет наблюдаться существенных изменений в погоде до конца третьей декады сентября. Так, к 28 – 29 сентября на Западе, Севере и в Центре будет достаточно прохладно и дождливо. На Востоке и Юге осадки если и будут, то в небольшом количестве.

Тепло одеваться нужно будет жителям Запада, Севера и Центра с 22 по 28 сентября включительно. Температура в этих регионах будет колебаться от 5 до 12 градусов тепла ночью. Днем же воздух будет немного прогреваться, но на жару рассчитывать не стоит. Если вы выберетесь в Карпаты, то там температура воздуха может достигать и -2 градусов ночью и 13 - 19 градусов тепла днем. На Востоке и Юге будет теплее. Ночью синоптик прогнозирует от 9 до 15 градусов тепла, а днем от 18 до 25 градусов.

Тепло будет всего несколько дней

А вот само потепление предвещают на 29 – 30 сентября. Тогда и осадков будет гораздо меньше, и воздух прогреется больше.

Но есть хорошие новости. В конце сентября в Украину придет потепление, а осадков станет гораздо меньше,

– добавил Щедрин.

Напомним, что метеорологи прогнозируют, что до конца сентября на Западе чуть ли не каждый день будет дождь. Согласно данным синоптиков, единственный сухой день в регионе – 25 сентября. После этого следует ожидать осадки.

Следует также отметить, что температура воздуха будет прогреваться максимум до 18 градусов днем. Ливни могут застать вас и днем, и ночью. А скорость ветра, который усилится 28 сентября, будет колебаться от 7 до 12 метров в секунду.

Поэтому рекомендуем не откладывать зонты и теплую одежду. Погода чрезвычайно переменчива, так что в течение дня вы можете и промокнуть, и сопреть, и еще замерзнуть хорошо.

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