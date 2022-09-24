Яка буде погода на Заході України

Єдиний день, коли на Заході буде сухо, це 25 вересня. Після того дощ падатиме кожного дня.

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Температура повітря в середньому становитиме +15...+18 градусів. Зливи обіцяють і вдень, і вночі. 28 вересня посилиться вітер. Його швидкість становитиме 7 – 12 метрів на секунду.

Водночас ресурс Gismeteo прогнозує холоднішу погоду. Зокрема, у Львові 26 – 28 вересня температура може опуститься до +7...+11 градусів. Однак в останній день місяця завітає потепління – +20 градусів. При цьому дощ нікуди не дінеться.

Яку погоду обіцяють в інших областях до кінця місяця

Мешканцям Сходу та Півдня України з погодою пощастило більше. Адже там такого затяжного дощового періоду не буде. У Херсоні та Криму синоптики взагалі прогнозують спеку, стовпчики термометрів там покажуть +30 градусів.

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Погода у цих областях буде теплою та сонячною. Температура повітря не опуститься нижче +22 градусів. Подекуди дощі також можливі, але не сильні.

Зверніть увагу! Народний синоптик Володимир Деркач розповів, що на початку жовтня в Україні пануватиме тепла погода. Зіпсувати її можуть лише дощі. Ближче до середини місяця нарешті завітає бабине літо, а після нього – прийде похолодання.