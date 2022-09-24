Какая будет погода на Западе Украины

Единственный день, когда на Западе будет сухо, это 25 сентября. После этого дождь будет идти каждый день.

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Температура воздуха в среднем составит +15...+18 градусов. Ливни обещают и днем, и ночью. 28 сентября усилится ветер. Его скорость будет составлять 7 – 12 метров в секунду.

В то же время ресурс Gismeteo прогнозирует более холодную погоду. В частности, во Львове 26-28 сентября температура может опуститься до +7...+11 градусов. Однако в последний день месяца придет потепление – +20 градусов. При этом дождь никуда не денется.

Какую погоду обещают в других областях до конца месяца

Жителям Востока и Юга Украины с погодой повезло больше. Там ведь такого затяжного дождливого периода не будет. В Херсоне и Крыму синоптики вообще прогнозируют жару, столбики термометров там покажут +30 градусов.

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Погода в этих областях будет теплой и солнечной. Температура воздуха не опустится ниже +22 градусов. Кое-где дожди также возможны, но не сильные.

Обратите внимание! Народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что в начале октября в Украине будет теплая погода. Испортить ее могут только дожди. Ближе к середине месяца наконец придет бабье лето, а после него – придет похолодание.