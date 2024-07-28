Синоптики отмечали, что в некоторых регионах начнет снижаться температура. Однако в южных и восточных регионах температура все еще будет оставаться стабильно высокой и местами будет достигать +35 градусов.

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Какой будет погода в Украине

Ночью в западных и северных, днем в восточных, южных, большинстве центральных областей и северной части страны местами будет кратковременный дождь и гроза. На территории других регионов осадков не прогнозируют

Ветер будет западный и северо-западный со скоростью около 7 – 12 метров в секунду, в западных и северных областях порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью 14 – 19 градусов, на юге страны до 23 градусов, в западных областях 11 – 16 градусов; днем 21 – 26 градусов, в центральных областях местами 28 – 30 градусов, в восточных областях и южной части 29 – 34,
– говорится в сообщении.

Какая будет погода в областных центрах

  • Киев +23...+25
  • Ужгород +23...+25
  • Львов +21...+23
  • Ивано-Франковск +22...+24
  • Тернополь +22...+24
  • Черновцы +22...+24
  • Хмельницкий +21...+23
  • Луцк +21...+23
  • Ровно +21...+23
  • Житомир +21...+23
  • Винница +23...+25
  • Одесса +29...+31
  • Николаев +30...+32
  • Херсон +32...+34
  • Симферополь +31...+33
  • Кропивницкий +27...+29
  • Черкассы +24...+26
  • Чернигов +22...+24
  • Сумы +24...+26
  • Полтава +26...+28
  • Днепр +27...+29
  • Запорожье +32...+34
  • Донецк +30...+32
  • Луганск +30...+32
  • Харьков +29...+31


Прогноз погоды на 29 июля / Укргидрометцентр