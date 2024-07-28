Синоптики зазначали, що у деяких регіонах почне знижуватися температура. Проте у південних та східних регіонах температура все ще лишатиметься стабільно високою та місцями досягатиме +35 градусів.

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Якою буде погода в Україні

Вночі у західних і північних, вдень у східних, південних, більшості центральних областей та північній частині країни місцями буде короткочасний дощ та гроза. На території інших регіонів опадів не прогнозують

Вітер буде західний та північно-західний зі швидкістю близько 7 – 12 метрів за секунду, у західних і північних областях пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі 14 – 19 градусів, на півдні країни до 23 градусів, у західних областях 11 – 16 градусів; вдень 21 – 26 градусів, в центральних областях подекуди 28 – 30 градусів, у східних областях та південній частині 29 – 34,
– йдеться у повідомленні.

Яка буде погода в обласних центрах

  • Київ +23...+25
  • Ужгород +23...+25
  • Львів +21...+23
  • Івано-Франківськ +22...+24
  • Тернопіль +22...+24
  • Чернівці +22...+24
  • Хмельницький +21...+23
  • Луцьк +21...+23
  • Рівне +21...+23
  • Житомир +21...+23
  • Вінниця +23...+25
  • Одеса +29...+31
  • Миколаїв +30...+32
  • Херсон +32...+34
  • Сімферополь +31...+33
  • Кропивницький +27...+29
  • Черкаси +24...+26
  • Чернігів +22...+24
  • Суми +24...+26
  • Полтава +26...+28
  • Дніпро +27...+29
  • Запоріжжя +32...+34
  • Донецьк +30...+32
  • Луганськ +30...+32
  • Харків +29...+31


Прогноз погоди на 29 липня / Укргідрометцентр