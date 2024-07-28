Синоптики зазначали, що у деяких регіонах почне знижуватися температура. Проте у південних та східних регіонах температура все ще лишатиметься стабільно високою та місцями досягатиме +35 градусів.

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Якою буде погода в Україні

Вночі у західних і північних, вдень у східних, південних, більшості центральних областей та північній частині країни місцями буде короткочасний дощ та гроза. На території інших регіонів опадів не прогнозують

Вітер буде західний та північно-західний зі швидкістю близько 7 – 12 метрів за секунду, у західних і північних областях пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі 14 – 19 градусів, на півдні країни до 23 градусів, у західних областях 11 – 16 градусів; вдень 21 – 26 градусів, в центральних областях подекуди 28 – 30 градусів, у східних областях та південній частині 29 – 34,

– йдеться у повідомленні.

Яка буде погода в обласних центрах

Київ +23...+25

Ужгород +23...+25

Львів +21...+23

Івано-Франківськ +22...+24

Тернопіль +22...+24

Чернівці +22...+24

Хмельницький +21...+23

Луцьк +21...+23

Рівне +21...+23

Житомир +21...+23

Вінниця +23...+25

Одеса +29...+31

Миколаїв +30...+32

Херсон +32...+34

Сімферополь +31...+33

Кропивницький +27...+29

Черкаси +24...+26

Чернігів +22...+24

Суми +24...+26

Полтава +26...+28

Дніпро +27...+29

Запоріжжя +32...+34

Донецьк +30...+32

Луганськ +30...+32

Харків +29...+31



Прогноз погоди на 29 липня / Укргідрометцентр