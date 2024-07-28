Якою буде температура у регіонах та коли зниження варто очікувати у вашій області, передає 24 Канал.

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Похолодання в Україні

Так, з понеділка, 29 липня, у деяких регіонах почне знижуватися температура. Проте у південних та східних регіонах температура все ще лишатиметься стабільно високою та місцями досягатиме +35 градусів. А вже у вівторок, 30 липня, похолодання прийде у всі області України.

Згідно з прогнозом, денна температура у західних, центральних та північних регіонах коливатиметься у межах +23...+26. На решті територій спека зберігатиметься, однак не така значна, як днями раніше. Там буде +26...+31 залежно від області.

Водночас синоптики очікують короткочасні дощі на півночі, заході та в центрі країни. Вони також супроводжуватимуться грозами. На решті ж території істотних опадів не очікують.

Погода в Україні на 30 липня 2024 / Укргідрометцентр