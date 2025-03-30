Последний день марта обещает быть теплым, но пасмурным. Солнце в этот день будет прятаться за облаками и время от времени выглядывать из-под них, чтобы бросить лучики на лица уставших украинцев, передает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода 31 марта
Средняя температура воздуха по всей Украине составит 13 – 15 градусов тепла. На севере и западе этот показатель составит 12 – 14 градусов, а в южных регионах от 14 до 17 градусов. Прохладнее всего будет в центральных областях. От 7 до 13 градусов тепла температура будет колебаться в Виннице, Черкассах, Кропивницком, Полтаве, Днепре.
Ночью столбик термометра будет показывать 9 – 7 градусов тепла.
Небольшой дождь пройдет в большей части страны. Без осадков день пройдет для западных областей, за исключением Закарпатья. Также зонтик будет не нужен жителям Одесской, Николаевской, Херсонской областей, Крыма, Запорожья.
Какая температура воздуха в областных центрах
- Киев +12...+14;
- Ужгород +12...+14;
- Львов +12...+14;
- Ивано-Франковск +12...+14;
- Тернополь +12...+14;
- Черновцы +12...+14;
- Хмельницкий +12...+14;
- Луцк +12...+14;
- Ровно +12...+14;
- Житомир +12...+14;
- Винница +7...+9;
- Одесса +14...+16;
- Николаев +14...+16;
- Херсон +15...+17;
- Симферополь +12...+14;
- Кропивницкий +7...+9;
- Черкассы +7...+9;
- Чернигов +12...+14;
- Сумы +12...+14;
- Полтава +7...+9;
- Днепр +7...+9;
- Запорожье +15...+17;
- Донецк +12...+14;
- Луганск +11...+13;
- Харьков +14...+16;
Прогноз погоды на 31 марта / Фото Укргидрометцентр