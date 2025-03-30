Последний день марта обещает быть теплым, но пасмурным. Солнце в этот день будет прятаться за облаками и время от времени выглядывать из-под них, чтобы бросить лучики на лица уставших украинцев, передает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 31 марта

Средняя температура воздуха по всей Украине составит 13 – 15 градусов тепла. На севере и западе этот показатель составит 12 – 14 градусов, а в южных регионах от 14 до 17 градусов. Прохладнее всего будет в центральных областях. От 7 до 13 градусов тепла температура будет колебаться в Виннице, Черкассах, Кропивницком, Полтаве, Днепре.

Ночью столбик термометра будет показывать 9 – 7 градусов тепла.

Небольшой дождь пройдет в большей части страны. Без осадков день пройдет для западных областей, за исключением Закарпатья. Также зонтик будет не нужен жителям Одесской, Николаевской, Херсонской областей, Крыма, Запорожья.

Какая температура воздуха в областных центрах

Киев +12...+14;

Ужгород +12...+14;

Львов +12...+14;

Ивано-Франковск +12...+14;

Тернополь +12...+14;

Черновцы +12...+14;

Хмельницкий +12...+14;

Луцк +12...+14;

Ровно +12...+14;

Житомир +12...+14;

Винница +7...+9;

Одесса +14...+16;

Николаев +14...+16;

Херсон +15...+17;

Симферополь +12...+14;

Кропивницкий +7...+9;

Черкассы +7...+9;

Чернигов +12...+14;

Сумы +12...+14;

Полтава +7...+9;

Днепр +7...+9;

Запорожье +15...+17;

Донецк +12...+14;

Луганск +11...+13;

Харьков +14...+16;

Прогноз погоды на 31 марта / Фото Укргидрометцентр