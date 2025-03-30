Останній день березня обіцяє бути теплим, але похмурим. Сонце у цей день ховатиметься за хмарами і час від часу визиратиме з-під них, аби кинути промінчики на обличчя втомлених українців, передає 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода 31 березня
Середня температура повітря по всій Україні становитиме 13 – 15 градусів тепла. На півночі та заході цей показник становитиме 12 – 14 градусів, а у південних регіонах від 14 до 17 градусів. Найпрохолодніше буде у центральних областях. Від 7 до 13 градусів тепла температура коливатиметься у Вінниці, Черкасах, Кропивницькому, Полтаві, Дніпрі.
Уночі стовпчик термометра показуватиме 9 – 7 градусів тепла.
Невеликий дощ пройде у переважній частині країни. Без опадів день мине для західних областей, за винятком Закарпаття. Також парасолька буде не потрібною мешканцям Одещини, Миколаївщини, Херсонщини, Криму, Запоріжжя.
Яка температура повітря в обласних центрах
- Київ +12...+14;
- Ужгород +12...+14;
- Львів +12...+14;
- Івано-Франківськ +12...+14;
- Тернопіль +12...+14;
- Чернівці +12...+14;
- Хмельницький +12...+14;
- Луцьк +12...+14;
- Рівне +12...+14;
- Житомир +12...+14;
- Вінниця +7...+9;
- Одеса +14...+16;
- Миколаїв +14...+16;
- Херсон +15...+17;
- Сімферополь +12...+14;
- Кропивницький +7...+9;
- Черкаси +7...+9;
- Чернігів +12...+14;
- Суми +12...+14;
- Полтава +7...+9;
- Дніпро +7...+9;
- Запоріжжя +15...+17;
- Донецьк +12...+14;
- Луганськ +11...+13;
- Харків +14...+16;
Прогноз погоди на 31 березня / Фото Укргідрометцентр