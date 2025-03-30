Останній день березня обіцяє бути теплим, але похмурим. Сонце у цей день ховатиметься за хмарами і час від часу визиратиме з-під них, аби кинути промінчики на обличчя втомлених українців, передає 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 31 березня

Середня температура повітря по всій Україні становитиме 13 – 15 градусів тепла. На півночі та заході цей показник становитиме 12 – 14 градусів, а у південних регіонах від 14 до 17 градусів. Найпрохолодніше буде у центральних областях. Від 7 до 13 градусів тепла температура коливатиметься у Вінниці, Черкасах, Кропивницькому, Полтаві, Дніпрі.

Уночі стовпчик термометра показуватиме 9 – 7 градусів тепла.

Невеликий дощ пройде у переважній частині країни. Без опадів день мине для західних областей, за винятком Закарпаття. Також парасолька буде не потрібною мешканцям Одещини, Миколаївщини, Херсонщини, Криму, Запоріжжя.

Яка температура повітря в обласних центрах

  • Київ +12...+14;
  • Ужгород +12...+14;
  • Львів +12...+14;
  • Івано-Франківськ +12...+14;
  • Тернопіль +12...+14;
  • Чернівці +12...+14;
  • Хмельницький +12...+14;
  • Луцьк +12...+14;
  • Рівне +12...+14;
  • Житомир +12...+14;
  • Вінниця +7...+9;
  • Одеса +14...+16;
  • Миколаїв +14...+16;
  • Херсон +15...+17;
  • Сімферополь +12...+14;
  • Кропивницький +7...+9;
  • Черкаси +7...+9;
  • Чернігів +12...+14;
  • Суми +12...+14;
  • Полтава +7...+9;
  • Дніпро +7...+9;
  • Запоріжжя +15...+17;
  • Донецьк +12...+14;
  • Луганськ +11...+13;
  • Харків +14...+16;

погода на 31 березня

Прогноз погоди на 31 березня / Фото Укргідрометцентр