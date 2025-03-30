Останній день березня обіцяє бути теплим, але похмурим. Сонце у цей день ховатиметься за хмарами і час від часу визиратиме з-під них, аби кинути промінчики на обличчя втомлених українців, передає 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 31 березня

Середня температура повітря по всій Україні становитиме 13 – 15 градусів тепла. На півночі та заході цей показник становитиме 12 – 14 градусів, а у південних регіонах від 14 до 17 градусів. Найпрохолодніше буде у центральних областях. Від 7 до 13 градусів тепла температура коливатиметься у Вінниці, Черкасах, Кропивницькому, Полтаві, Дніпрі.

Уночі стовпчик термометра показуватиме 9 – 7 градусів тепла.

Невеликий дощ пройде у переважній частині країни. Без опадів день мине для західних областей, за винятком Закарпаття. Також парасолька буде не потрібною мешканцям Одещини, Миколаївщини, Херсонщини, Криму, Запоріжжя.

Яка температура повітря в обласних центрах

Київ +12...+14;

Ужгород +12...+14;

Львів +12...+14;

Івано-Франківськ +12...+14;

Тернопіль +12...+14;

Чернівці +12...+14;

Хмельницький +12...+14;

Луцьк +12...+14;

Рівне +12...+14;

Житомир +12...+14;

Вінниця +7...+9;

Одеса +14...+16;

Миколаїв +14...+16;

Херсон +15...+17;

Сімферополь +12...+14;

Кропивницький +7...+9;

Черкаси +7...+9;

Чернігів +12...+14;

Суми +12...+14;

Полтава +7...+9;

Дніпро +7...+9;

Запоріжжя +15...+17;

Донецьк +12...+14;

Луганськ +11...+13;

Харків +14...+16;

Прогноз погоди на 31 березня / Фото Укргідрометцентр