Полное осенних слез начало рабочей недели нам обещают синоптики. Дожди будут идти повсюду. Во всех украинских областях. Где-то осадки выпадут в незначительном количестве, а где-то прокатятся настоящий ливень и гроза.

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Ощутимое похолодание

Согласно прогнозу, средняя температура по всей Украине составит 12 – 14 градусов тепла днем.

Еще летние показатели сохранятся на Востоке. Так, тамошняя температура воздуха будет колебаться от 20 до 28 градусов тепла. Также столбик термометра будет показывать выше 20 градусов в южных регионах. Там в целом температура будет варьироваться от прохладных 15 до теплых плюс 23.

На Западе и в дальнейшем будет держаться стабильно осенняя температура в пределах – 13 – 15 градусов тепла.

А вот северные области ждет значительное похолодание. Если еще в воскресенье в Киеве днем было 18 – 20 градусов тепла, то уже в понедельник будет только 12 – 14 градусов тепла. Такое падение температур ждет и соседние регионы, в частности Черниговскую и Сумскую области.

Ветер по всей Украине, говорят, будет не очень сильный. Он сможет разгоняться максимум на 10 метров в секунду.

Где будет идти дождь больше всего

Как уже было упомянуто ранее, дожди пройдут по всей Украине. Правда, на Западе и в столице ожидается незначительный дождь. Так же небольшое количество осадков может выпасть на Харьковщине, Луганщине и Донетчине.

Сильные грозы, зато, придут в центральные и южные области. Также будет заливать мощно отдельные области на севере.

Какая погода в областных центрах

  • Киев +12– +14
  • Ужгород +13 – +15
  • Львов +13 – +15
  • Ивано-Франковск +13 – +15
  • Тернополь +13 – +15
  • Черновцы +13 – +15
  • Хмельницкий +13 – +15
  • Луцк +11 – +13
  • Ровно +11 – +13
  • Житомир +12 – +14
  • Винница +13 – +15
  • Одесса +15– +17
  • Николаев +17 – +19
  • Херсон +20– +22
  • Симферополь +21– +23
  • Кропивницкий +18– +20
  • Черкассы +14– +16
  • Чернигов +14– +16
  • Сумы +13– +15
  • Полтава +19– +21
  • Днепр +20 – +21
  • Запорожье +21– +23
  • Донецк +22 – +24
  • Луганск +26 – +28
  • Харьков +23 – +25

погода на 7 октября

Прогноз погоды на 7 октября / Фото Укргидрометцентр