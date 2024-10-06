Полное осенних слез начало рабочей недели нам обещают синоптики. Дожди будут идти повсюду. Во всех украинских областях. Где-то осадки выпадут в незначительном количестве, а где-то прокатятся настоящий ливень и гроза.
Смотрите также В Украину идет похолодание: когда и на сколько снизится температура
Ощутимое похолодание
Согласно прогнозу, средняя температура по всей Украине составит 12 – 14 градусов тепла днем.
Еще летние показатели сохранятся на Востоке. Так, тамошняя температура воздуха будет колебаться от 20 до 28 градусов тепла. Также столбик термометра будет показывать выше 20 градусов в южных регионах. Там в целом температура будет варьироваться от прохладных 15 до теплых плюс 23.
На Западе и в дальнейшем будет держаться стабильно осенняя температура в пределах – 13 – 15 градусов тепла.
А вот северные области ждет значительное похолодание. Если еще в воскресенье в Киеве днем было 18 – 20 градусов тепла, то уже в понедельник будет только 12 – 14 градусов тепла. Такое падение температур ждет и соседние регионы, в частности Черниговскую и Сумскую области.
Ветер по всей Украине, говорят, будет не очень сильный. Он сможет разгоняться максимум на 10 метров в секунду.
Где будет идти дождь больше всего
Как уже было упомянуто ранее, дожди пройдут по всей Украине. Правда, на Западе и в столице ожидается незначительный дождь. Так же небольшое количество осадков может выпасть на Харьковщине, Луганщине и Донетчине.
Сильные грозы, зато, придут в центральные и южные области. Также будет заливать мощно отдельные области на севере.
Какая погода в областных центрах
- Киев +12– +14
- Ужгород +13 – +15
- Львов +13 – +15
- Ивано-Франковск +13 – +15
- Тернополь +13 – +15
- Черновцы +13 – +15
- Хмельницкий +13 – +15
- Луцк +11 – +13
- Ровно +11 – +13
- Житомир +12 – +14
- Винница +13 – +15
- Одесса +15– +17
- Николаев +17 – +19
- Херсон +20– +22
- Симферополь +21– +23
- Кропивницкий +18– +20
- Черкассы +14– +16
- Чернигов +14– +16
- Сумы +13– +15
- Полтава +19– +21
- Днепр +20 – +21
- Запорожье +21– +23
- Донецк +22 – +24
- Луганск +26 – +28
- Харьков +23 – +25
Прогноз погоды на 7 октября / Фото Укргидрометцентр