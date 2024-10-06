Сповнений осінніх сліз початок робочого тижня нам обіцяють синоптики. Дощитиме усюди. В усіх українських областях. Десь опади випадуть у незначній кількості, а десь прокотяться справжня злива і гроза.

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Відчутне похолодання

Згідно з прогнозом, середня температура по всій Україні становитиме 12 – 14 градусів тепла вдень.

Ще літні показники збережуться на Сході. Так, тамтешня температура повітря коливатиметься від 20 аж до 28 градусів тепла. Також стовпчик термометра показуватиме вище 20 градусів у південних регіонах. Там загалом температура варіюватиметься від прохолодних 15 до теплих плюс 23.

На Заході й надалі триматиметься стабільно осіння температура у межаж – 13 – 15 градусів тепла.

А ось на північні області чекає значне похолодання. Якщо ще у неділю у Києві вдень було 18 – 20 градусів тепла, то вже у понеділок буде лише 12 – 14 градусів тепла. Таке падіння температур чекає й на сусідні регіони, зокрема Чернігівщину і Сумщину.

Вітер по всій Україні, кажуть, буде не дуже сильний. Він зможе розгінатися максимум на 10 метрів за секунду.

Де дощитиме найбільше

Як вже було згадано раніше, дощі пройдуть по всій Україні. Щоправда, на Заході та у столиці очікується незначний дощ. Так само невелика кількість опадів може випасти на Харківщині, Луганщині та Донеччині.

Сильні грози, натомість, прийдуть до центральних та південних областей. Також заливатиме потужно окремі області на півночі.

Яка погода в обласних центрах

Київ +12– +14

Ужгород +13 – +15

Львів +13 – +15

Івано-Франківськ +13 – +15

Тернопіль +13 – +15

Чернівці +13 – +15

Хмельницький +13 – +15

Луцьк +11 – +13

Рівне +11 – +13

Житомир +12 – +14

Вінниця +13 – +15

Одеса +15– +17

Миколаїв +17 – +19

Херсон +20– +22

Сімферополь +21– +23

Кропивницький +18– +20

Черкаси +14– +16

Чернігів +14– +16

Суми +13– +15

Полтава +19– +21

Дніпро +20 – +21

Запоріжжя +21– +23

Донецьк +22 – +24

Луганськ +26 – +28

Харків +23 – +25

Прогноз погоди на 7 жовтня / Фото Укргідрометцентр