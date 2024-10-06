Коли саме й чи буде воно різким, розповіли в Укргідрометцентрі. Синоптики спрогнозували, на скільки градусів впаде температура.

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Дата похолодання в Україні

Синоптики прогнозували, що в неділю на Заході вночі +7 – +12 градусів, вдень +10 – +15 градусів.

На решті території вночі +11 – +16 градусів, на узбережжі морів +17 – +20 градусів. Вдень +22 – +27. Однак у північних та Вінницькій областях +16 – +22 градуси.

7 – 8 жовтня зниження температури на 3 – 5 градусів,

– попередили в Укргідрометцентрі.

До речі, синоптики попереджали, що в неділю частину України накриють значні дощі. Зокрема, їх прогнозували в західних (крім Закарпатської), північних (крім Сумської) і Вінницькій областях. І рівень небезпечності, жовтий.

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Прогноз погоди на 6 – 8 жовтня / Скриншоти з Укргідрометцентру