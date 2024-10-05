Метеорологічне попередження оприлюднив Укргідрометцентр. Синоптики сказали, у яких областях литиме.

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Де прогнозують значні дощі

Уже цієї ночі значні дощі пройдуть у багатьох областях України.

6 жовтня вночі у західних (крім Закарпатської), північних (крім Сумської) і Вінницькій областях значний дощ (І рівень небезпечності, жовтий),

– повідомили синоптики.

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Де будуть значні дощі 6 жовтня / Скриншот з Укргідрометцентру

Прогноз погоди на три доби