Метеорологическое предупреждение обнародовал Укргидрометцентр. Синоптики сказали, в каких областях будет лить.

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Где прогнозируют значительные дожди

Уже этой ночью значительные дожди пройдут во многих областях Украины.

6 октября ночью в западных (кроме Закарпатской), северных (кроме Сумской) и Винницкой областях значительный дождь (І уровень опасности, желтый),

– сообщили синоптики.

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Где будут значительные дожди 6 октября / Скриншот с Укргидрометцентра

Прогноз погоды на трое суток