Метеорологическое предупреждение обнародовал Укргидрометцентр. Синоптики сказали, в каких областях будет лить.
Смотрите также Затяжные дожди или снова дефицит осадков: чего ждать в октябре
Где прогнозируют значительные дожди
Уже этой ночью значительные дожди пройдут во многих областях Украины.
6 октября ночью в западных (кроме Закарпатской), северных (кроме Сумской) и Винницкой областях значительный дождь (І уровень опасности, желтый),
– сообщили синоптики.
Обратите внимание Будет ли октябрь аномально теплым
Где будут значительные дожди 6 октября / Скриншот с Укргидрометцентра
Прогноз погоды на трое суток
- Укргидрометцентр также писал, что в ближайшие двое суток в большинстве областей, 8 октября на Левобережье пройдут дожди.
- Этой ночью в западных (кроме Закарпатской), северных (кроме Сумской), днем местами в Одесской, Кировоградской, Черкасской, Киевской и Черниговской, 7 октября местами в большинстве южных, центральных, Черниговской и Сумской областях значительные дожди.
- Между тем на остальной территории нашего государства преимущественно без осадков.
- Ветер в Украине южный с переходом на северо-западный, 5 – 10 метров на секунду.
- Температура 6 октября в западных областях ночью +7 – +12, днем +10 – +15 градусов.
- На остальной территории Украины ночью +11 – +16, на побережье морей +17 – +20 градусов. Днем +22 – +27, но в северных и Винницкой областях +16 – +21 градус.
- Синоптики также предупредили, что 7 – 8 октября снижение температуры на 3 – 5 градусов.