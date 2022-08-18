Об этом 24 каналу рассказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский. По его словам, путин очень хочет на время заморозить войну в Украине.

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Именно поэтому оккупанты устраивают ядерный шантаж на Запорожской АЭС и вбрасывают разную ложь о продаже американского оружия, которое приходит в Украину.

Все эти усилия направлены на одну цель – заморозить ситуацию, предотвратить украинское контрнаступление и предотвратить решающие поставки американского оружия, – отметил Пионтковский.

Украине важно провести контрнаступление на Херсон в ближайшие месяцы

Пионтковский отмечает, что Украина никогда не согласится на замораживание конфликта. Но оно определенным образом может произойти по естественным причинам – когда станет холоднее, по всей вероятности, интенсивность боевых действий понемногу снизится. Именно поэтому Пионтковский считает, что было бы хорошо, если бы ВСУ сделали наступательные действия на Херсон по крайней мере до середины октября.

путин сейчас делает ставку на то, чтобы снизить интенсивность войны. Это позволит оккупантам пополнить ресурсы.

путин делает на это ставку. Эта заморозка даст ему возможность передышки и организации новых ресурсов. И в целом продлит его политическую жизнь, ведь он сможет продать "достижения" в виде оккупированных территорий своему окружению и глубинному народу, – отметил Пионтковский.

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Добавим, депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что вечером 18 августа в оккупантов случился "хлопок" в Новой Каховке. Он пошутил, что ВСУ устроили россиянам действительно "феерический вечер".