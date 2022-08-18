Про це 24 каналу розповів російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський. За його словами, путін дуже хоче на певний час заморозити війну в Україні.

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Саме через це окупанти влаштовують ядерний шантаж на Запорізькій АЕС та вкидають різну брехню про продаж американської зброї, яка приходить в Україну.

Всі ці зусилля спрямовані на одну мету – заморозити ситуацію, запобігти українському контрнаступу та запобігти вирішальним поставкам американської зброї, – зазначив Піонтковський.

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Піонтковський наголошує, що Україні ніколи не погодиться на заморожування конфлікту. Але воно у певний спосіб може статися через природні причини – коли стане холодніше, цілком ймовірно, що інтенсивність бойових дій потроху знизиться. Саме тому Піонтковський вважає, що було б добре, якби ЗСУ провели наступальні дії на Херсон принаймні до середини жовтня.

путін ж зараз робить ставку на те, щоб знизити інтенсивність війни. Це дозволить окупантам поповнити ресурси.

Путін робить на це ставку. Це заморожування дасть йому можливість передишки та організації нових ресурсів. І загалом продовжить його політичне життя, адже він зможе продати "досягнення" у вигляді окупованих територій своєму оточенню та глибинному народу, – зазначив Піонтковський.

Піонтковський про теперішню мету путіна у війні проти України: дивіться відео

Додамо, депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що ввечері 18 серпня в окупантів сталася "бавовна" у Новій Каховці. Він пожартував, що ЗСУ влаштували росіянам справді "феєричний вечір".