В эфире 24 Канала военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов рассказал, какая сейчас ситуация на самых горячих направлениях. По его словам, по Часовому Яру и Торецку россиянам хвастаться особенно нечем, поэтому оккупанты цинично бьют по гражданским в Константиновке.

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Смогли ли россияне перейти канал в Часовом Яру

Город Часов Яр оккупанты несколько раз пытались обойти с двух сторон, взять в окружение, но не удалось. И теперь российские войска несколько дней подряд пытаются пехотными группами продвинуться через канал в Часовом Яру. Они уперлись в эту преграду и пытались пойти в лоб.

Канал Северский Донец – Донбасс – это не водная преграда, воды там нет, это бетонная канава, но техника перед ней останавливается. Затем ее выбивает украинская артиллерия, минометчики, FPV-дроны,

– отметил Сазонов.

Одна группа смогла закрепиться, но без связи со своими их быстро стерли, другая группа достаточно глубоко зашла за наши позиции, но им тоже обрезали связь и без снабжения, поддержки БК эту группу было уничтожено.

Как отметил военнослужащий ВСУ, прошлой ночью украинские военные зашли сами за канал, выбили оккупантов с нескольких позиций. Микрорайон "Канал" в направлении Бахмута враг мощно разрушал КАБами, "Градами", неуправляемыми авиационными ракетами.

Однажды прилетел "Сонцепёк" на частный сектор. Сразу выжег три дома. Там даже не кирпичи, а щебень остается, как гнилые зубы торчат остатки зданий,

– сказал Сазонов.

Какая цель захвата Покровска

Под Торецком вражеское наступление тоже приостановилось, потому что у Сил обороны появились новые группы. Штурмовые группы начали работать очень динамично, заходя на фланг, отрезая врага, выбивая и зачищая районы.

Оккупанты спешат выйти на административные границы Донецкой области. Именно поэтому Покровское направление для врага приоритетное. На это направлении россияне бросают новые силы и технику, чтобы отрезать ВСУ от Запорожской группировки войск.