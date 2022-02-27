С журналистами о последствиях преступных действий кремлевских солдат пообщался Секретарь Черниговского городского совета Александр Ломако. Он акцентировал на том, что оккупанты воюют против мирных людей.
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Действия врагов противоречат их пропаганде
Крайне показательным является то, что оккупанты преимущественно повреждают само здания не военного назначения. Что совершенно противоречит парадигме пропаганды врага.
Действия России – это геноцид мирного населения, а не "спецоперация", как рассказывает их пропаганда,
– сказал секретарь Черниговского горсовета.
В результате обстрелов врага в Чернигове:
- значительная часть города осталась без света;
- без тепла и света теперь, в частности, гериатрический пансионат, областная больница, психоневрологическая больница.
- враг обстрелял десятки жилых домов, в том числе многоэтажки;
- полностью уничтожен детский сад.
Но не обошлось в этот день и без позитива. В бомбоубежище городского роддома родилось двое детей.
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Секретарь Черниговского городского совета Александр Ломако об обстрелах города российскими войсками и ситуации в городе.
"Действия россии – это геноцид мирного населения, а не «спецоперация», как говорит их пропаганда.
В результате обстрелов врага в Чернигове без тепла и света гериатрический пансионат, областная больница, психоневрологическая больница и ряд других заведений.
Значительная часть города без света. Вчера враг обстрелял десятки жилых домов, в том числе многоэтажных. Уничтожен детский сад.
В это время в бомбоубежище городского родильного родилось двое детей", – сообщил Ломако.