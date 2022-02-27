Із журналістами про наслідки злочинних дій кремлівських солдатів поспілкувався Секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако. Він акцентував на тому, що окупанти воюють проти мирних людей.

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Дії ворогів суперечать їхній пропаганді

Вкарай показовим є те, що окупанти переважно пошкоджують саме будівлі не військового призначення. Що зовсім суперечить парадигмі пропаганди ворога.

Дії Росії – це геноцид мирного населення, а не "спецоперація", як розказує їхня пропаганда,

– сказав секретар Чернігівської міськради.

Внаслідок обстрілів ворога в Чернігові:

значна частина міста залишилася без світла;

без тепла і світла тепер, зокрема, геріатричний пансіонат, обласна лікарня, психоневрологічна лікарня.

ворог обстріляв десятки житлових будинків, в тому числі багатоповерхівки;

повністю знищений дитячий садок.

Але не обійшлося в цей день і без позитиву. В бомбосховищі міського пологового будинку народилося двоє дітей.

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Читайте текст допису телеграму "Суспільне Чернігів":

Секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако про обстріли міста російськими військами та ситуацію в місті.

"Дії росії - це геноцид мирного населення, а не «спецоперація», як розказує їхня пропаганда.

Внаслідок обстрілів ворога в Чернігові без тепла і світла геріатричний пансіонат, обласна лікарня, психоневрологічна лікарня та ряд інших закладів.

Значна частина міста без світла. Вчора ворог обстріляв десятки житлових будинків, в тому числі багатоповерхових. Знищено дитячий садок.

В цей час в бомбосховищі міського пологового народилося двоє дітей", – повідомив Ломако.