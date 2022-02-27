Із журналістами про наслідки злочинних дій кремлівських солдатів поспілкувався Секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако. Він акцентував на тому, що окупанти воюють проти мирних людей.
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Дії ворогів суперечать їхній пропаганді
Вкарай показовим є те, що окупанти переважно пошкоджують саме будівлі не військового призначення. Що зовсім суперечить парадигмі пропаганди ворога.
Дії Росії – це геноцид мирного населення, а не "спецоперація", як розказує їхня пропаганда,
– сказав секретар Чернігівської міськради.
Внаслідок обстрілів ворога в Чернігові:
- значна частина міста залишилася без світла;
- без тепла і світла тепер, зокрема, геріатричний пансіонат, обласна лікарня, психоневрологічна лікарня.
- ворог обстріляв десятки житлових будинків, в тому числі багатоповерхівки;
- повністю знищений дитячий садок.
Але не обійшлося в цей день і без позитиву. В бомбосховищі міського пологового будинку народилося двоє дітей.
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Читайте текст допису телеграму "Суспільне Чернігів":
Секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако про обстріли міста російськими військами та ситуацію в місті.
"Дії росії - це геноцид мирного населення, а не «спецоперація», як розказує їхня пропаганда.
Внаслідок обстрілів ворога в Чернігові без тепла і світла геріатричний пансіонат, обласна лікарня, психоневрологічна лікарня та ряд інших закладів.
Значна частина міста без світла. Вчора ворог обстріляв десятки житлових будинків, в тому числі багатоповерхових. Знищено дитячий садок.
В цей час в бомбосховищі міського пологового народилося двоє дітей", – повідомив Ломако.