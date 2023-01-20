На протяжении уже 331 дня воины Вооруженных Сил не позволяют Путину воплотить планы по захвату всей Украины. Очевидно, оккупанты терпят неудачи на поле боя, поэтому вынуждены атаковать гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Этим они нарушают нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Читайте также Будут ли украинцам вручать повестки за рубежом: что нужно знать о новых правилах военного учета

Какая ситуация на разных направлениях

Как сообщают в Генштабе, в течение суток оккупанты нанесли 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Краматорска в Донецкой области и 12 авиационных ударов в целом. Также враги 29 раз обстреляли из РСЗО, в частности, Никополь.

Противник не отказывается от своих захватнических планов. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях, увеличивает интенсивность применения авиации. На Купянском, Лиманском, Новопавловском и Херсонском направлениях ведет оборону,

– пишут в ВСУ.

В то же время на Волынском, Полесском, Северском да Слобожанском направлениях в приграничных районах с Украиной наступательных группировок захватчики не сформировали. Хотя на территории Беларуси все еще продолжаются так называемые "учения".

Белоруссия продолжает оказывать всестороннюю поддержку российской агрессии. Кроме общих учений воздушно-космических сил российской федерации и военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Беларуси, на территории государства продолжается подготовка российских подразделений,

– отметили в Генеральном штабе.

Кроме того, оккупанты не прекращают артиллерийские обстрелы вдоль всей линии столкновения.

За минувшие сутки пострадали районы таких населенных пунктов: Волфин Сумской области, а также Гурьев Казачок, Стрелеча, Тернова, Огурцово, Бударки, Каменка, Фиголовка и Двуречная на Харьковщине.

На Купянском направлении россияне атаковали районы населенных пунктов Тавильжанка, Орлянка, Купянск, Песчаное и Вишневое Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

россияне атаковали районы населенных пунктов Тавильжанка, Орлянка, Купянск, Песчаное и Вишневое Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области. На Лиманском направлении оккупанты обстреляли из всех имеющихся огневых средств районы населенных пунктов Новоегоровка, Невское, Голиковое, Червонопоповка, Кременная и Диброва Луганской области.

оккупанты обстреляли из всех имеющихся огневых средств районы населенных пунктов Новоегоровка, Невское, Голиковое, Червонопоповка, Кременная и Диброва Луганской области. На Бахмутском направлении под обстрелы попали: Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Соледарь, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Белая Гора, Северное, Железное и Майорск Донецкой области.

под обстрелы попали: Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Соледарь, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Белая Гора, Северное, Железное и Майорск Донецкой области. На Авдеевском направлении пострадали такие города и села: Каменка, Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

пострадали такие города и села: Каменка, Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. На Новопавловском направлении враг нанес удары по районам Угледара, Богоявления и Великой Новоселки, расположенной в Донецкой области.

враг нанес удары по районам Угледара, Богоявления и Великой Новоселки, расположенной в Донецкой области. На Запорожском направлении от танкового, минометного и артиллерийского огня пострадали Времевка и Новополь на Донетчине и Ольговском, Гуляйполе, Волшебном, Новоданиловке, Каменском и Плавном на Запорожье.

от танкового, минометного и артиллерийского огня пострадали Времевка и Новополь на Донетчине и Ольговском, Гуляйполе, Волшебном, Новоданиловке, Каменском и Плавном на Запорожье. На Херсонском направлении оккупанты в очередной раз произвели обстрел из ствольной и реактивной артиллерии районов Никополя Днепропетровской области, Антоновки и Херсона. В результате пострадало гражданское население.

Обратите внимание! Авиация сил обороны в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и 3 раза атаковала позиции зенитно-ракетных комплексов оккупантов. В то же время, украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, 2 района сосредоточения и состав боеприпасов противника.

Читайте также Будет трудно изгнать кафиров: в США прогнозируют военные действия на протяжении всего 2023 года

Оккупированные районы Запорожья и Луганщины: что там происходит

В Генштабе констатировали, что захватчики ужесточили режимные меры на временно захваченных территориях Запорожской области. В частности, в Мелитополе россияне запретили с начала весны людям пересекать блокпосты вокруг населенного пункта. Меры начнут действовать с 1 марта. Без специальных пропусков, которые можно получить после предоставления оккупантам своих персональных данных, украинцы в оккупации не смогут выехать за пределы города.

В то же время идет мобилизация на временно оккупированных территориях Луганщины. В частности, враждебные власти Алчевска подготовили списки людей для призыва. В командовании ВСУ отметили, что пополнять ряды войск Кремль планирует сотрудниками так называемого МЧС.

К этой теме напомним слова главы Луганской ОВА. Сергей Гайдай отметил, что оккупанты могут начать масштабное контрнаступление из этого региона. По его словам, россияне способны прямо-таки переодеть гражданских в военную форму и дать им оружие.