Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
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Какова ситуация на фронте по данным ISW?
В Курской области 29 – 30 июля российские военные продолжили наступательные операции в неопределенных районах. Однако никаких подтверждений успеха врага нет.
На Сумщине 30 июля оккупанты продолжили наступательные действия, но успехов не достигли.
В Харьковской области захватчики продолжили наземные атаки к северо-востоку от Харькова вблизи Волчанска, впрочем, не продвинулись.
Также оккупанты проводили наступательные операции к северо-востоку от Великого Бурлука вблизи Мелового, но подтверждения продвижений нет.
На Луганщине оккупанты проводили наступление в направлении Купянска, но без успеха.
Недавно российские войска продвинулись на север от Лимана. Геолокационные кадры, опубликованные 30 июля, свидетельствуют о том, что оккупанты имели определенные успехи на юго-запад от Зеленой Долины.
В Донецкой области за прошедшие сутки 30 июля российские войска продолжили наступательные операции на Северском направлении, но не продвинулись.
Оккупанты продолжили наступательные действия в направлении Часового Яра, но подтверждений успехов врага нет. Не зафиксировано продвижение агрессора и на Торецком направлении.
Недавно Силы обороны продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 29 июля, свидетельствуют о том, что украинские воины продвинулись в северной Лисовке (на юго-восток от Покровска).
Ситуация на фронте / Карты ISW
Российские захватчики продолжили наступательные операции на Новопавловском направлении. Впрочем, успеха не имели.
Недавно украинские защитники продвинулись в направлении Великомихайловки. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 30 июля, свидетельствуют о том, что Силы обороны имели успехи в западной Малиевке Днепропетровской области (к юго-востоку от Великомихайловки).
30 июля оккупанты продолжили наступательные операции в Запорожской области, но подтверждений продвижения врага нет. На Херсонском направлении – также без прогресса.