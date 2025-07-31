Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Россияне нанесли 70 авиаударов, сбросили 122 управляемые авиабомбы, совершили 5 557 обстрелов, в частности 64 – из РСЗО, и применили 3 472 дроны-камикадзе.

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Какова ситуация на фронте?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях ВСУ отбили 32 атаки противника. Россияне нанесли 7 авиаударов, сбросили 17 КАБов и осуществили 317 артиллерийских обстрелов, из них 10 – из РСЗО.

Какая ситуация на Сумщине и Курщине: смотрите на карте

На Южно-Слобожанском направлении враг пытался прорваться 10 раз в районах Волчанска, Красного Первого и Каменки – все атаки отбиты.

На Купянском направлении противник провел 5 атак вблизи Кондрашовки, Загрызово и на направлении к Купянску – все безуспешно.

Что происходит на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении оккупанты 20 раз штурмовали украинские позиции в районах Карповки, Нового Мира, Редкодуба, Ямполовки, Дибровы – в направлении Дроновки, Шандриголового, Ольговки, Ямполя.

На Северском направлении украинские силы остановили 13 атак возле Григорьевки, Серебрянки, Выемки, Звановки и Федоровки.

На Краматорском направлении враг совершил 7 атак в районах Часового Яра, Миньковки, Новомаркового, Бондарного и Предтечиного.

На Торецком направлении ВСУ отбили 14 атак вблизи Торецка, Александро-Шультино, Щербиновки, Александро-Калинового, Степановки, Белой Горы и Плещеевки.

Оккупанты активно атакуют на Торецком направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении самый горячий участок фронта – 49 штурмовых действий. Враг атаковал Попов Яр, Федоровку, Новоэкономичное, Луч, Лисовку, Зверевку, Котлино, Удачное, Ореховое – в направлениях Бойковки, Покровска, Родинского, Красного Лимана, Новоукраинки и Дачного.

Больше всего атак россияне совершили на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении оккупанты атаковали 24 раза в районах Запорожья, Комара, Перестройки, Поддубного, Малиевки, Федоровки, Шевченко и Новополя.

На Гуляйпольском направлении зафиксирована 1 атака вблизи Малиновки – враг отступил.

На Ореховском направлении оккупанты попытались прорваться возле Плавней – безрезультатно.

На Приднепровском направлении ВСУ остановили 3 атаки противника.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.