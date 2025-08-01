Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какова ситуация на фронте, по состоянию на 1 августа?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях украинские защитники отбили 16 атак россиян.

Как изменился фронт в Сумской области: смотрите на карте

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 7 атак противника в районе населенного пункта Волчанск и в направлении Двуречанского, Колодезного.

На Купянском направлении вчера состоялось 3 атаки захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка.

Что происходит возле Купянска: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 30 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Карповка, Редкодуб, Мирное и в сторону населенных пунктов Шандриголовое, Ямполь, Григорьевка.

На Северском направлении наши воины успешно остановили 7 атак противника в направлении населенных пунктов Григорьевка и Выемка.

На Краматорском направлении оккупанты 6 раз атаковали в направлении населенных пунктов Ступочки, Белая Гора, Часов Яр.

Какова ситуация возле Часового Яра: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 9 атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Щербиновка и в направлении Белой Горы, Степановки, Русиного Яра.

Враг имел продвижение возле Белой Горы: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов: Полтавка, Маяк, Разино, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Муравка, Новоукраинка, и в направлении населенных пунктов Владимировка, Покровск, Родинское, Мирноград, Новоподгорное.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 23 атаки в районах населенных пунктов: Запорожье, Ялта, Звезда, Поддубное, Толстой, Мирное, Шевченко, Свободное Поле, Новоселка, Новополь, и в направлении населенного пункта Темировка.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

Дважды атаковал агрессор на Ореховском направлении – оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Каменское и Малые Щербаки.

Какой фронт возле Каменского: смотрите на карте

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.