Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

До теми Не лише Покровськ: експрацівник СБУ назвав 2 загрозливі напрямки, де активні росіяни

Яка ситуація на фронті, станом на 1 серпня?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 16 атак росіян.

Як змінився фронт у Сумській області: дивіться на карті

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 7 атак противника в районі населеного пункту Вовчанськ та в напрямку Дворічанського, Колодязного.

На Куп'янському напрямку вчора відбулося 3 атаки загарбників.Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп'янськ, Петропавлівка.

Що відбувається біля Куп'янська: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 30 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Карпівка, Рідкодуб, Мирне та в бік населених пунктів Шандриголове, Ямпіль, Григорівка.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили 7 атак противника у напрямку населених пунктів Григорівка та Виїмка.

На Краматорському напрямку окупанти 6 разів атакували у напрямку населених пунктів Ступочки, Біла Гора, Часів Яр.

Яка ситуація біля Часового Яру: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив 9 атак у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Щербинівка та в напрямку Білої Гори, Степанівки, Русиного Яру.

Ворог мав просування біля Білої Гори: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових дій агресора у районах населених пунктів: Полтавка, Маяк, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Новоукраїнка, та в напрямку населених пунктів Володимирівка, Покровськ, Родинське, Мирноград, Новопідгірне.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 23 атаки у районах населених пунктів: Запоріжжя, Ялта, Зірка, Піддубне, Толстой, Мирне, Шевченко, Вільне Поле, Новосілка, Новопіль, та в напрямку населеного пункту Темирівка.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

Двічі атакував агресор на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися у районах населених пунктів Кам'янське та Малі Щербаки.

Який фронт біля Кам'янського: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.