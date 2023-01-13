Об этом и общей ситуации на фронте сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ. По данным ведомства, оккупанты продолжают поливать огнем населенные пункты по всей линии фронта. А еще они не оставляют попыток атаковать, терпя бешеные потери.

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Силы обороны продолжают отбивать атаки

По данным Генштаба, за минувшие сутки Силы обороны отбили атаки врага вблизи 17 населенных пунктов. Речь идет о Стельмаховке, Макеевке и Белогоровке на Луганщине, а также Спорном, Раздолевке, Соль, Красной Горе, Подгородном, Бахмуте, Клещиевке, Предтечине, Курдюмовке, Водяном, Невельском, Красногоровке, Марьинке и Большой Новоселке на Донетчине.

Враг терпит потери

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по районам скопления живой силы неприятеля. Кроме того, 5 ударов пришлись по позициям ЗРК. Тем временем, защитники сбили самолет оккупанта Су-25 и БпЛА для разведки "Орлан-10".

Но это еще не все. Результативно свою работу проделали подразделения ракетных и артиллерийских войск. Они поразили 3 пункта управления, 12 районов скопления оккупантов и техники, ЗРК С-300, 3 склада боеприпасов, 3 важных объекта врага.

Какая ситуация на разных направлениях

Известно, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском не выявили признаков формирования наступательных группировок. В то же время подразделения сил Беларуси и России продолжают выполнять так называемые задачи в районах, расположенных вблизи границы с Украиной.

Купянское направление. Оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Двуречная, Западное, Синьковка, Орлянка, Кисловка, Котляровка, Колесниковка, Берестово, Богуславка, Ивановка Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.

Лиманское направление. Под обстрелы попали Грековка, Макеевка, Невское, Краснопоповка и Диброва Луганской области.

Бахмутское направление. Оккупанты открывали огонь по населенным пунктам Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Соледар, Красная Гора, Парасковеевка, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба и Северное Донецкой области.

Авдеевское направление. Не обошлось без обстрелов Красногоровки, Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки.

Новопавловское направление. Под огневое влияние попали Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

Запорожское направление. Из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии били по районам Времовки и Свободного Поля на Донетчине и Гуляйполя, Железнодорожного, Гуляйпольского, Красного, Волшебного, Белогорья, Малой Токмачки, Орехова и Каменского в Запорожье.

Херсонское направление. Оккупанты нанесли минометные и артиллерийские обстрелы. Под них попали, в частности Антоновка и Херсон.

Террор гражданских не прекращается

По данным Генштаба, оккупанты продолжают давить на жителей временно оккупированной территории Херсонщины. Речь идет о тех, кто отказывается сотрудничать с так называемой оккупационной "властью". В частности, известно об осуществлении бытовых обходов. Также врага смущает проукраинское настроение жителей региона. Ведь это означает, что он остается под угрозой.

Фильтрационные мероприятия проходят в отдельных населенных пунктах Мелитопольского района Запорожья. Проверку противник проводит тщательную. Особое внимание он уделяет телефонам. Ведь оккупанты ищут хоть какое-то подтверждение работы с Силами обороны Украины.

Тем временем личный состав одного из подразделений врага на Новопавловском районе в Волновахском районе Донецкой области ожидает гражданскую спецодежду. Они будут носить наряды с логотипами российских компаний "роснефть" и "электросталь". Таким образом, захватчики смогут скрыть свою принадлежность к войскам "второй армии мира".