Об этом 24 Каналу рассказал журналист, аналитик издания BILD Юлиан Репке, отметив, что, вероятнее всего, российские оккупанты будут продолжать давить на этом направлении.

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Что происходит на Харьковщине

По словам Репке, важно, что украинские защитники эффективно сдерживают врага вблизи Глубокого и в Волчанске. Оккупантам уже давно не удается там продвигаться.

Захватчики пытаются давить в направлении Купянска. Однако Силы обороны Украины имеют надежную оборону в "кармане", который сформирован к востоку от реки Оскол.

Несмотря на это, на некоторых участках оккупанты пытаются прорваться на правый берег реки Оскол. И это развеивает наивные надежды, будто россияне хотели остановиться на левом берегу этой реки. Также есть фланговое движение врага на север от Купянска.

Это – большая проблема. Конечно, прорыва никакого нет. Украинская армия не убегает. Но метр за метром россияне ползут вперед на запад. И кто надеялся, что они остановятся на реке Оскол – теперь все видят,

– сказал Репке.

Какая ситуация на Харьковщине: смотрите карту боевых действий

Добавим, что в свое время советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин отмечал, что иногда слова Репке и слова российской пропаганды вполне можно спутать, потому что они "вбрасывают в информационное пространство одинаковые глупости". Тогда Репке писал со ссылкой на "украинского чиновника", что Киев хочет восстановить свое ядерное оружие.