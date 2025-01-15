Про це 24 Каналу розповів журналіст, аналітик видання BILD Юліан Рьопке, зауваживши, що, найімовірніше, російські окупанти продовжуватимуть тиснути на цьому напрямку.

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Що відбувається на Харківщині

За словами Рьопке, важливо, що українські захисники ефективно стримують ворога поблизу Глибокого та у Вовчанську. Окупантам вже давно не вдається там просуватися.

Загарбники намагаються тиснути в напрямку Куп'янська. Однак Сили оборони України мають надійну оборону у кишені, яка сформована на схід від річки Оскіл.

Попри це, на деяких ділянках окупанти намагаються продертися на правий берег річки Оскіл. І це розвіює наївні сподівання, що росіяни хотіли зупинити на лівому березі цієї ріки. Також є фланговий рух ворога на північ від Куп'янська.

Це – велика проблема. Звісно, прориву жодного немає. Українська армія не тікає. Але метр за метром росіяни повзуть вперед на захід. І хто сподівався, що вони зупиняться на річці Оскіл – тепер все бачать,

– сказав Рьопке.

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Додамо, що свого часу радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин наголошував, що інколи слова Рьопке та слова російської пропаганди цілком можна сплутати, бо вони "вкидають в інформаційний простір однакові дурниці". Тоді Рьопке писав з посиланням на "українського чиновника", що Київ хоче відновити свою ядерну зброю.