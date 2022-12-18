Об этом 24 канала рассказал заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. По его словам, оккупанты преимущественно стреляют из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.

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Ситуация в городе действительно очень сложная. Однажды захватчики ударили 86 раз из разного вооружения. Потому Соболевский рекомендует людям временно эвакуироваться из города.

Очень большое количество обстрелов. Теперь лучше временно эвакуироваться с этих территорий, чтобы сохранить жизнь. Потом все вернутся. Отстроим – и все будет здорово. Сейчас самое главное спасти жизнь людей,

– отметил Соболевский.

Он подчеркнул, что россияне не стреляют хаотично. Они специально готовят по жилой застройке, больницам и гуманитарным объектам. Буквально недавно россияне обстреляли гериатрический пансионат в Степановке.

Соболевский рассказал, какая ситуация в Херсоне: смотрите видео

Какая ситуация с электроэнергией

Как отметил Соболевский, вопреки обстрелам, энергетики буквально работают в режиме 24 на 7. Сейчас около 90% абонентов в Херсоне подключены. Такая же ситуация с водоснабжением. Но гораздо хуже с централизованным отоплением – есть большие проблемы в некоторых микрорайонах.

Специалисты работают 24 на 7. Фактически каждый день повреждение критической инфраструктуры. Специалисты постоянно восстанавливают ее,

– подчеркнул Соболевский.

Кроме того, сейчас значительное количество территории Херсона разминируют. Но нужно еще много времени, чтобы полностью завершить этот процесс. К сожалению, есть погибшие и среди гражданских из-за вражеских мин, и среди саперов.

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