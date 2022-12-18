Про це 24 каналу розповів заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. За його словами, окупанти переважно стріляють з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.

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Безпекова ситуація в місті дійсно дуже складна. Одного разу загарбники вдарили аж 86 разів з різного озброєння. Тому Соболевський рекомендує людям тимчасово евакуюватися з міста.

Дуже велика кількість обстрілів. Зараз краще тимчасово евакуюватися з цих територій, щоб зберегти життя. Потім всі повернуться. Відбудуємо – і все буде чудово. Зараз найголовніше врятувати життя людей,

– зазначив Соболевський.

Він підкреслив, що росіяни не стріляють хаотично. Вони спеціально гатять по житловій забудові, лікарнях та гуманітарних об'єктах. Буквально нещодавно росіяни обстріляли геріатричний пансіонат в Степанівці.

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Яка ситуація з електроенергією

Як наголосив Соболевський, попри обстріли, енергетики буквально працюють в режимі 24 на 7. Зараз близько 90% абонентів у Херсоні підключені. Така сама ситуація з водопостачанням. Але значно гірше з централізованим опалення – є великі проблеми в деяких мікрорайонах.

Спеціалісти працюють 24 на 7. Фактично кожного дня є пошкодження критичної інфраструктури. Спеціалісти постійно відновлюють її,

– наголосив Соболевський.

Крім того, зараз значну кількість території Херсонщини розміновують. Але потрібно ще багато часу, щоб повністю завершити цей процес. На жаль, є загиблі і серед цивільних через ворожі міни, і серед саперів.

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