Про це 24 каналу розповів заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. За його словами, окупанти переважно стріляють з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.
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Безпекова ситуація в місті дійсно дуже складна. Одного разу загарбники вдарили аж 86 разів з різного озброєння. Тому Соболевський рекомендує людям тимчасово евакуюватися з міста.
Дуже велика кількість обстрілів. Зараз краще тимчасово евакуюватися з цих територій, щоб зберегти життя. Потім всі повернуться. Відбудуємо – і все буде чудово. Зараз найголовніше врятувати життя людей,
– зазначив Соболевський.
Він підкреслив, що росіяни не стріляють хаотично. Вони спеціально гатять по житловій забудові, лікарнях та гуманітарних об'єктах. Буквально нещодавно росіяни обстріляли геріатричний пансіонат в Степанівці.
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Яка ситуація з електроенергією
Як наголосив Соболевський, попри обстріли, енергетики буквально працюють в режимі 24 на 7. Зараз близько 90% абонентів у Херсоні підключені. Така сама ситуація з водопостачанням. Але значно гірше з централізованим опалення – є великі проблеми в деяких мікрорайонах.
Спеціалісти працюють 24 на 7. Фактично кожного дня є пошкодження критичної інфраструктури. Спеціалісти постійно відновлюють її,
– наголосив Соболевський.
Крім того, зараз значну кількість території Херсонщини розміновують. Але потрібно ще багато часу, щоб повністю завершити цей процес. На жаль, є загиблі і серед цивільних через ворожі міни, і серед саперів.
Що відбувається на Херсонщині
- У Генеральному штабі ЗСУ повідомили 17 грудня, що окупанти передислоковують певні свої підрозділи на лівобережжі Херсонщини. Так, вони вивели частину військ з Каховки та Нової Каховки.
- Херсонський активіст Володимир Молчанов також повідомив, що окупантів поменшало вздовж ліній оборони на лівобережжі. Однак це може бути звичайна ротація.
- На думку військово-політичного оглядача Олександра Мусієнка, такий рух окупантів може бути пасткою. Але в ЗСУ це чудово розуміють.