За прошедшие сутки произошло 155 боевых столкновений. По данным Deep State, противник продвинулся в Цукурино, Богоявленке и мог захватить Угледар.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные действия, целом произошло 6 боевых столкновений. Бои шли, в частности, в районах населенных пунктов Старица и Волчанск.

Бои в районе Старицы: смотрите на карте

На Купянском направлении за сутки произошло 25 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Новоосинового, Куреловки, Новоселовки, Вишневого, Колесниковки, Глушковки и Кругляковки.

Непростая обстановка на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться неподалеку Часового Яра, Григорьевки и в направлении Ступочков.

Враг пытался продвинуться к Ступочкам: смотрите на карте

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 8 раз вблизи Андреевки, Клищеевки, Майского и Маркового. Ситуация под контролем подразделений Сил обороны.

Где идут бои на Краматорском направлении: смотрите на карте

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 16 атак неподалеку Торецка и Щербиновки.

Противник атаковал Торецк и Щербиновку: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники отражали 25 штурмовых и наступательных действий агрессора вблизи населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Красный Яр, Лысовка, Новогродовка и Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Миролюбовки, Елизаветовки и Лисовки, противник активно применял авиацию.

Россияне мощно атаковали Миролюбовку: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 25 атак в районах населенных пунктов Цукурино, Горняк, Георгиевка, Константиновка и Екатериновка.

Захватчики продвинулись возле Цукурино: смотрите на карте

На Времовском направлении, по уточненной информации, противник совершил безуспешную атаку наших позиций в направлении Богоявленки.

Россияне штурмовали Богоявленку: смотрите на карте

На Ореховском направлении украинские позиции были атакованы 7 раз неподалеку Новоданиловки, Малых Щербаков и Каменского.

Оккупанты атаковали Каменское: смотрите на карте

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.