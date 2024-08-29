Россия нанесла три ракетных удара с применением пяти ракет, а также 79 авиаударов, в частности, сбросила 96 КАБов. Также было совершено более 4000 обстрелов, из них 139 из которых с РСЗО и 1314 дронами-камикадзе.
Смотрите также Значительная часть российских военных объектов остается в зоне поражения ATACMS, – ISW
Как ситуация на фронте
На Харьковском направлении произошло 2 боевых столкновения вблизи населенных пунктов Липцы и Волчанск.
Было столкновение вблизи Волчанска: смотрите на карте
На Купянском направлении было 23 боевых столкновений. Их ВСУ отражали атаки вблизи Стельмаховки, Кругляковки, Синьковки и Колесниковки.
Россия атаковала вблизи Синьковки: смотрите на карте
На Лиманском направлении ВСУ остановили 14 атак в районах Грековки, Дружелюбовки, Новосадового, Макеевки, Невского и Новоегоровки.
ВСУ остановили атаку вблизи Невского: смотрите на карте
На Северском направлении Силами обороны отбили 5 атак вблизи Белогоровки, Спирного и Верхнекаменского.
ВСУ отбили несколько атак вблизи Белогоровки: смотрите на карте
На Краматорском направлении ВСУ успешно отбили 11 попыток россиян прорвать нашу оборону у Григорьевки, Ивановского, Белой горы, Клищеевки и Андреевки Донецкой области.
Были отражены атаки возле Клищеевки: смотрите на карте
На Торецком направлении 21 раз Россия пыталась продвинуться вперед возле населенных пунктов Северное, Дружба, Торецк, Нью-Йорк и, активнее всего, возле Нелиповки.
Россия атаковала Торецк: смотрите на карте
На Покровском направлении ВСУ отражали 66 атак, более половины из них была вблизи Гродовки и Новогродовки.
Россияне атаковали вблизи Гродовки и Новогродовки: смотрите на карте
На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать российскую армию вблизи населенных пунктов Украинка, Карловка, Георгиевка, Галициновка и Константиновка. Там россияне 30 раз пытались прорвать нашу оборону.
ВСУ отражали атаки возле Георгиевки: смотрите на карте
На Времовском направлении Россия 6 раз хотела захватить позиции ВСУ возле Константиновки, Водяного и Угледара Донецкой области. Также атаковала со стороны Никольского.
Россия атаковала вблизи Угледара: смотрите на карте
На Ореховском направлении ВСУ отбили 2 штурма в районах Роботино и Новоданиловки.
Были штурмы вблизи Роботино: смотрите на карте
На Приднепровском и Гуляйпольском направлениях россияне наступательных действий не проводили.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений.
На границе с Черниговской областью Россия сохраняет военное присутствие и проводит разведывательную деятельность.
ВСУ продолжают активными действиями истощать боевой потенциал российской армии также и во время операции в Курской области.