Россия нанесла три ракетных удара с применением пяти ракет, а также 79 авиаударов, в частности, сбросила 96 КАБов. Также было совершено более 4000 обстрелов, из них 139 из которых с РСЗО и 1314 дронами-камикадзе.

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Как ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло 2 боевых столкновения вблизи населенных пунктов Липцы и Волчанск.

Было столкновение вблизи Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении было 23 боевых столкновений. Их ВСУ отражали атаки вблизи Стельмаховки, Кругляковки, Синьковки и Колесниковки.

Россия атаковала вблизи Синьковки: смотрите на карте

На Лиманском направлении ВСУ остановили 14 атак в районах Грековки, Дружелюбовки, Новосадового, Макеевки, Невского и Новоегоровки.

ВСУ остановили атаку вблизи Невского: смотрите на карте

На Северском направлении Силами обороны отбили 5 атак вблизи Белогоровки, Спирного и Верхнекаменского.

ВСУ отбили несколько атак вблизи Белогоровки: смотрите на карте

На Краматорском направлении ВСУ успешно отбили 11 попыток россиян прорвать нашу оборону у Григорьевки, Ивановского, Белой горы, Клищеевки и Андреевки Донецкой области.

Были отражены атаки возле Клищеевки: смотрите на карте

На Торецком направлении 21 раз Россия пыталась продвинуться вперед возле населенных пунктов Северное, Дружба, Торецк, Нью-Йорк и, активнее всего, возле Нелиповки.

Россия атаковала Торецк: смотрите на карте

На Покровском направлении ВСУ отражали 66 атак, более половины из них была вблизи Гродовки и Новогродовки.

Россияне атаковали вблизи Гродовки и Новогродовки: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать российскую армию вблизи населенных пунктов Украинка, Карловка, Георгиевка, Галициновка и Константиновка. Там россияне 30 раз пытались прорвать нашу оборону.

ВСУ отражали атаки возле Георгиевки: смотрите на карте

На Времовском направлении Россия 6 раз хотела захватить позиции ВСУ возле Константиновки, Водяного и Угледара Донецкой области. Также атаковала со стороны Никольского.

Россия атаковала вблизи Угледара: смотрите на карте

На Ореховском направлении ВСУ отбили 2 штурма в районах Роботино и Новоданиловки.

Были штурмы вблизи Роботино: смотрите на карте

На Приднепровском и Гуляйпольском направлениях россияне наступательных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений.

На границе с Черниговской областью Россия сохраняет военное присутствие и проводит разведывательную деятельность.

ВСУ продолжают активными действиями истощать боевой потенциал российской армии также и во время операции в Курской области.