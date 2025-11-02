Давление врага на фронте, продвижение россиян и успехи ВСУ: отчет и карты ISW

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

ВСУ недавно продвинулись на Лиманском направлении . Геолокационные видеозаписи, опубликованные 31 октября, свидетельствуют о том, что украинские войска имеют продвижение на северо-восток от Ямполя (на юго-восток от Лимана).

Захватчики также продолжали наступательные действия северо-восточнее Боровой в направлении Новоплатоновки, но не продвинулись вперед.

За прошедшие сутки вражеские силы продолжили наступательные операции на Купянском направлении , но подтвержденного прогресса не достигли.

Армия врага недавно продвинулась в направлении Великого Бурлука . Геолокационные видеозаписи, опубликованные 1 ноября, свидетельствуют о том, что захватчики продвинулись на север от Амбарного (к северо-востоку от Великого Бурлука).

Оккупанты продолжили наступательные операции на севере Харьковской области , но не продвинулись вперед.

Российские войска 1 ноября продолжили наступательные операции на севере Сумской области , но подтвержденного прогресса не достигли.

Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны

Оккупанты продолжили наступать на Северском направлении, но не продвинулись вперед. Они продолжили такие действия и на тактическом направлении Константиновка-Дружковка, но подтвержденного прогресса не достигли.

Захватнические войска продолжали наступательные операции к востоку от Доброполья вблизи Шахова и на юго-восток от Доброполья вблизи Заповедного, но не продвинулись вперед.

Российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении.

Оккупанты продолжали наступательные операции на юго-восток от Новопавловки вблизи Дачного и к югу от Новопавловки вблизи Филиала, но не продвинулись вперед. Такая же ситуация и на Великомихайловском направлении.

За прошедшие сутки враг продолжил наступательные операции на Гуляйпольском направлении і на западе Запорожской области, но не продвинулся вперед.