Тиск ворога на фронті, просування росіян і успіхи ЗСУ: звіт і карти ISW
- Російські війська здійснювали наступальні операції.
- ЗСУ мають успіхи на фронті. Аналітики ISW пишуть і про просування ворога на деяких напрямках.
Окупанти не покидають наміру захопити території України. Аналітики ISW проаналізували, як змінилася ситуація на фронті за останню добу.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ISW.
Дивіться також На це розраховує Путін: військовий розкрив план ворога на фронті
Як змінилася ситуація на фронті?
Російські війська 1 листопада продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але підтвердженого прогресу не досягли.
Окупанти продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але не просунулися вперед.
Армія ворога нещодавно просунулася у напрямку Великого Бурлука. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 1 листопада, свідчать про те, що загарбники просунулися на північ від Амбарне (на північний схід від Великого Бурлука).
Минулої доби ворожі сили продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.
Загарбники також продовжували наступальні дії на північний схід від Борової у напрямку Новоплатонівки, але не просунулися вперед.
ЗСУ нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 31 жовтня, свідчать про те, що українські війська мають просування на північний схід від Ямполя (на південний схід від Лимана).
Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни
Окупанти продовжили наступати на Сіверському напрямку, але не просунулися вперед. Вони продовжили такі дії і на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка, але підтвердженого прогресу не досягли.
Загарбницькі війська продовжували наступальні операції на схід від Добропілля поблизу Шахова та на південний схід від Добропілля поблизу Заповідного, але не просунулися вперед.
Російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку.
Окупанти продовжували наступальні операції на південний схід від Новопавлівки поблизу Дачного та на південь від Новопавлівки поблизу Філії, але не просунулися вперед. Така ж ситуація і на Великомихайлівському напрямку.
Минулої доби ворог продовжив наступальні операції на Гуляйпільському напрямку та на заході Запорізької області, але не просунувся вперед.
Загарбницька армія продовжувала також обмежені наземні операції на Херсонському напрямку, зокрема на схід від Херсона у напрямку Антонівського мосту, але не просунулася вперед.
Дивіться також Покращили ситуацію в кількох кварталах: десантники розповіли про оборону Покровська
Ситуація на фронті: останні новини
Зазначимо, що протягом 31 жовтня на фронті зафіксовано 157 бойових зіткнень. Противник завдав 60 авіаційних ударів, скинув 132 керовані авіаційні бомби. Крім цього, ворог здійснив 4160 обстрілів, зокрема 108 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5404 дрони-камікадзе.
Головнокомандувач ЗСУ Сирський 1 листопада повідомив, що триває комплексна операція зі знищення та витіснення ворожих сил із Покровська. За його словами, продовжується звільнення та зачистка території на Добропільському виступі. "Покровськ – тримаємо. Мирноград – тримаємо", – підкреслив він.
Вдень в суботу, 1 листопада, аналітики DeepState оновили карту фронту. Сили оборони відкинули окупантів поблизу Нового Шахового. Ворог просунувся поблизу Козацького, Красногірського, в Миролюбівці та окупував Новогригорівку.