Какая ситуация на фронте: данные Генштаба ВСУ

Вооруженные Силы имеют значительный успех на Юге Украины, особенно это касается Херсонской области. там ударили по Антоновскому мосту и освободили уже 53 населенных пункта области . В то же время Генштаб ВСУ сообщил, что сегодня еще отразили штурмы на Харьковщине и возле Славянска. Какая ситуация по другим направлениям – читайте в материале.

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На Волынском и Полесском направлениях ситуация с подразделениями вооруженных сил республики Белоруссия в Брестской и Гомельской областях остаются без существенных изменений. Белоруссия продолжает поставки отдельных номенклатур боеприпасов для нужд вооруженных сил России. Также сохраняется угроза ракетных ударов с территории этой страны.

На Северском направлении враг не прекращает обстрелы позиций украинских войск с территории России. Проводит воздушную разведку в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

Ведение боевых действий с целью удержания занятых рубежей и недопущения возобновления наступления украинских сил обороны продолжаются на Слобожанском направлении. Противник также принимает меры по восполнению потерь личного состава, вооружения и военной техники.

2 августа на Харьковском направлении враг обстрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Харьков, Чугуев, Дементиевка, Протопоповка, Гусаровка, Чеполь, Питомник, Черкасские Тишки, Петровка, Ртищевка, Старый Салтов, Скрипаи, Сосновка, Сосновка. Был нанесен авиационный удар неподалеку от Верхнего Салтова.

Оккупанты хотели улучшить тактическое положение в направлении Тернова – Байрак, но в очередной раз без успеха были вынуждены отступить.

На Славянском направлении противник совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах некоторых населенных пунктов. Также отмечена деятельность разведывательных групп вблизи Довгенького и Долины. группы отошли.

В то же время, на Донецком направлении россияне сосредотачивают усилия на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Они пытаются сковать действия наших войск и не допустить их опрокидывания на угрожающие направления.

Что касается Краматорского направления, там зафиксированы обстрелы возле Северска, Серебрянки, Верхнекаменского, Звановки и Донецкого. Враг нанес авиаудару недалеко от Серебрянки, а возле Кривой Луки вел воздушную разведку БпЛА.

Кроме того, противник попытался наступать в направлении Новолуганска – Ивано-Дарьевка. Впрочем, ВСУ дали достойный отпор.

На Бахмутском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах Яковлевки, Соледара, Бахмута, Зайцево, Покровского, Веселого, Курдюмовки и Железного. Также противник увеличил интенсивность привлечения авиации и нанес авиаудары вблизи Яковлевки, Покровского, Соледара, Бахмута и Кодемы.

российская армия пыталась продвинуться в направлениях Роты – Вершина, Владимировка – Яковлевка, Клиново – Зайцево и Покровское – Бахмут. Однако с потерями отошли. При этом по направлению Возрождения – Кодема отдельные подразделения врага имеют частичный успех.

На Авдеевском направлении враг совершал обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Нетайлово и Нью-Йорк. Нанес авиационные удары возле Авдеевки и Новобахмутовки.

Обстрелы зафиксированы и в Новопавловском и Запорожском направлениях.

В Южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления подразделений Сил обороны.

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